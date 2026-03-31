【セミナー見逃し配信】※プレミアム・法人会員限定 “止まっている時間”がクルマを変える『シャープ「LDK+」が示す次世代モビリティの正体』

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＜ゲスト講師＞

シャープ株式会社 EV事業推進センター 所長 大津 輝章 氏

＜モデレーター＞

スズキマンジ事務所 代表（株式会社デンソー 技術企画部 CX） 鈴木 万治 氏

シャープはJapan Mobility Show2025で「LDK+」を発表した。「LDK+」のコンセプトは、クルマを“移動手段”から“暮らしの空間”への再定義である。電動化によって静粛性が飛躍的に高まった車室内、そして駐車・停車中という“止まっている時間”は、実は新たな価値創出のフロンティアと考えられる。

本セミナーでは、LDK+の思想を起点に、EV時代に進化する車内体験、居住空間化するモビリティ、家電・住宅・エネルギーとの融合までを俯瞰的に解説する。

対談では、「止まっている時間」にこそ生まれる次世代モビリティの本質を、具体的な将来像とともに読み解く。

１．なぜ今「LDK+」なのか

電動化・静粛化がもたらした車内価値の転換点

２．LDK+コンセプト解剖

シャープが描く“家電視点”のモビリティ空間

３．止まっているクルマの可能性

拡張居住空間・サードプレイスとしての車室

４．EV×家電×エネルギーの融合

車内体験はどこまで生活に溶け込むのか

５．対談と質疑応答

2030年代のモビリティ像、「止まっている時間」が主役になる未来