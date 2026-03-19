岡山県初の純水洗車場「D-Wash岡山平田」、3月19日オープン…水シミ対策に純水洗車で対応

大和ハウスグループの大和ハウスパーキングは3月19日、岡山県内で初となる純水洗車場「D-Wash岡山平田」をオープンする。

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同社は「洗車+のライフスタイル空間へ」をコンセプトに、2024年8月以降、関東や北陸、東海、関西、九州エリアで12か所の洗車場を展開してきた。各地域には気象・環境による固有の課題があり、埼玉県本庄市では地下水の硬度が高く水シミが深刻な悩みとなっていた。富山県富山市では冬季の豪雪と融雪・凍結防止剤による下回りの腐食対策が課題だった。福岡県福岡市では黄砂や花粉の飛来が多く、塗装へのダメージを抑えながら高頻度で洗車を行うニーズが高かった。

同社はこれらの多様な地域課題に対し、車体への負担を抑え、かつ効率的に美観を維持する「純水洗車」のソリューションを提供し、各地の顧客から高い支持を得てきた。

今回オープンする「D-Wash岡山平田」が着目したのは、「晴れの国」として知られる岡山特有の気候による洗車時のリスクだ。岡山県は年間日照時間が長いため洗車に最適な環境に見えるが、実はその日差しの強さが洗車後の水滴の蒸発を早め、拭き上げるよりも前に水シミを作る原因となっていた。

「D-Wash岡山平田」は、不純物を極限まで除去した純水を全工程で使用することで、水シミが生じにくい洗車環境を実現する。拭き上げいらずのストレスフリーな洗車体験により、暮らしに車が欠かせない岡山の人々へ、これまでにない快適でスマートなカーライフを提供する。

施設は岡山市北区平田に位置し、24時間営業。洗車機1台、手洗いブース8車室、クリーナーエリア3車室を備え、トイレも完備する。有人管理は9時から18時までで、冬季は温水利用も可能だ。

洗車メニューは、洗車機の水洗いが通常700円、シャンプーが800円。手洗いブースは平日が最初の30分800円(以降10分200円)、土日祝が最初の30分1200円(以降10分200円)となる。

同社は大和ハウスグループの駐車場会社として、全国で3463か所、8万6735台(2026年2月末現在)の駐車場「D-Parking」を運営している。