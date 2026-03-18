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スヌーピーと地図のコラボ、ゼンリンが古地図デザインの文具・雑貨を発売

PEANUTS×Map Design GALLERYのコラボ商品
  • PEANUTS×Map Design GALLERYのコラボ商品
  • 「パイレーツ」
  • 「地図記号」
  • （左上から）採鉱地、博物館、漁港、果樹園、温泉、ヤシ科樹林、城跡の地図記号デザイン
  • 「九州地方」
  • （左上から）福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の九州地方デザイン
  • 「パイレーツ」 コンパスローズ付き、古地図付き/「地図記号」　温泉、博物館、漁港、採鉱地、城跡/「九州地方」カラー、モノクロ
  • （左から）「パイレーツ」2種/「地図記号」漁港、採鉱地/「九州地方」オープンカー、気球

ゼンリンは、地図デザインの文具や雑貨を販売するブランド「Map Design GALLERY」とPEANUTSのコラボレーション商品を、オンラインストアおよび各店舗にて販売開始した。

【画像全8枚】

今回のコラボレーションでは、スヌーピーと仲間たちが楽しく地図の中を旅・冒険しているイメージで3つのデザインを展開する。

「パイレーツ」デザインは、ゼンリンが所蔵する古地図を採用し、海賊になったスヌーピーと仲間たちが古地図を広げて冒険に出かける様子を描いている。キャプテン姿で指揮を執ったり、望遠鏡でお目当ての陸地を探したりと、古地図上を自由に冒険するスヌーピーが表現されている。

「地図記号」デザインは、19種類の地図記号と海・山・町をテーマに、それぞれの場所に合わせたコスチュームを着たスヌーピーをデザイン。採鉱地ではビーグルスカウト、博物館ではハットと革靴スタイル、漁港はマリンルック、果樹園はハットスタイル、温泉はリラックスしたスヌーピーとウッドストック、ヤシ科樹林はサングラスをしたスヌーピーがサーフボードを持つスタイル、城跡はガイドブックを読んでいる姿で表現されている。

「九州地方」デザインは、九州地方の地図が大きく描かれており、どこを巡ろうか考えているスヌーピーを描いている。列車や自動車のほか、佐賀県の気球や熊本県の馬など、各県を象徴する乗り物のモチーフを散りばめて、各県を周遊する楽しさを表現している。

商品ラインアップは、トートバッグ3種類3300円、ピンバッジ9種類1980円または1430円、アクリルキーホルダー6種類1760円、ハンカチ2種類1980円、Tシャツ2種類2サイズ4180円、ポーチ3種類2530円となっている。トートバッグは「パイレーツ」がレッド、「地図記号」が生成り、「九州地方」がブルーの3色展開となる。

ゼンリンは、地図という身近で便利な「ツール」を「柄・デザイン」として捉え、保有する日本全国の詳細な地図データや所蔵している西洋製の日本古地図をデザインの題材とした文具や雑貨を多数企画・販売している。「Map Design GALLERY」は、地図に親しむ空間、をコンセプトに、地図柄アイテムを販売するゼンリン直営の専門店だ。

《森脇稔》

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