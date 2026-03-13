ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

DiDi、沖縄で最大5名乗車可能な「大型ワゴン」配車開始…観光客の移動ニーズに対応

DiDiモビリティジャパンは、沖縄エリアで新サービス「DiDi 大型ワゴン」を開始
DiDiモビリティジャパンは、沖縄エリアで新サービス「DiDi 大型ワゴン」を開始した。最大5名まで同乗可能な広々とした車両を提供し、ゆとりある車内空間で快適に移動できる配車サービスだ。

沖縄は国内旅行者に加え、訪日外国人観光客からも高い人気を誇る観光地であり、那覇空港を起点とした観光・レジャーの移動需要が年々拡大している。一方で、家族や友人グループなど複数人での移動や、大型スーツケース・レジャー用品などを伴う移動では、通常のタクシーでは乗車人数や荷物スペースに制限がある場合がある。

DiDiは沖縄利用率No.1のタクシーアプリとして、観光客や地元利用者の多様な移動ニーズに応える新しい移動手段として大型ワゴンを沖縄エリアに導入し、より便利で快適な移動体験を提供する。

サービスは沖縄本島を対象エリアとし、リアルタイム配車及び予約配車に対応。決済方法はアプリ決済のみで、車内決済は利用できない。注文方法は、目的地を入力後「大型ワゴン」を選択し、乗車地点を確認して注文ボタンをタップするだけだ。なお、本サービスは旅行業法に基づきDiDiモビリティジャパンが提供するサービスとなる。

予約に関しては、出発地と目的地が那覇空港、那覇クルーズターミナルの場合、予約をキャンセルすると5000円のキャンセル料金がかかる。ただし予約時刻の12時間前までのキャンセルはキャンセル料金がかからない。また、ドライバーの注文受付後3分以内のキャンセルもキャンセル料金がかからない。

《森脇稔》

