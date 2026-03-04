ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ベトナム運輸業界向け勤怠・安全管理アプリ「HALC」、スマホとアルコール検知器活用…ネットチャート

アプリ画面
  • アプリ画面
  • 管理画面

ネットチャートは、ベトナムの運輸・物流現場における業務効率化、および安全管理とコンプライアンス強化を目的に、スマートフォンとアルコール検知器のみで出退勤管理・簡易健康報告・アルコールチェックを実施できるアプリ「HALC(ハルク)」を開発した。

【画像全2枚】

同社は本サービスのベトナムにおける販売について、NIINUMA VIETNAM CO., LTD.と代理店契約を締結し、2026年4月の正式提供開始に向けて、同社と共同で現地での実証実験を開始した。

現在、ベトナムの運輸業界では、依然として紙台帳による出退勤管理が主流で、記録漏れや記録のデジタルデータ化など、手作業による非効率が大きな課題となっている。さらに、ドライバー・作業員の健康状態チェックやアルコールチェックの体制が十分でない企業も多く、安全管理・コンプライアンス確保が急務だ。

こうした課題を解決するため、ネットチャートは「紙と手入力をなくし、安全性とコンプライアンスを高める」ことをコンセプトにした勤怠・安全管理アプリ「HALC」を開発した。本アプリの導入により、スマートフォンとアルコール検知器を用い、出退勤管理のデジタル化と、健康状態把握およびアルコールチェック体制構築を容易に実現することができる。

本アプリの特徴は、スマートフォンとアルコール検知器で業務を完結できる点だ。これまで手作業で管理していた「出退勤管理」「健康状態報告」「アルコールチェック」を、スマートフォンに搭載したアプリと、それに連携するアルコール検知器だけで完結できる。

また、シンプルな操作性でオンボーディングコストを軽減する。複雑な操作が不要な、誰でも直感的に使えるUIにより、導入教育やサポートにかかるコスト・期間を最小化する。

管理者用ダッシュボードでリアルタイム確認も可能だ。管理者はダッシュボードを通じて、各種記録をほぼリアルタイムに確認できる。多数のドライバーや倉庫作業員を抱える企業でも、リスクの早期発見や迅速な安全対応が可能になる。提供価格は未定で、正式提供開始時に発表予定だ。

ベトナム国内での販売・導入支援は、現地事情に精通し、環境・衛生分野等で多くの企業への導入実績を持つニイヌマベトナムが担当する。ネットチャートの技術力とニイヌマベトナムの販売・サポート網を連携させ、導入から現場定着まで一気通貫で支援する。

今後は、既存システムとの連携機能の開発や健康管理機能の拡充を進め、正式提供開始後2年以内に3000ユーザーの利用を目指す。本製品の展開を通じて、ベトナムにおける運輸現場の業務効率化と安全性向上に貢献していく。

《森脇稔》

