ポリオレフィンリサイクル事業を新設、2026年7月から本格展開…リファインバース

ポリオレフィンリサイクル事業
リファインバースは、2026年7月より「ポリオレフィンリサイクル事業」を立ち上げ、リファインバースイノベーションセンター(RIVIC)内にポリオレフィンリサイクル原料の製造ラインを新設すると発表した。

環境省の調査によると、日本国内で発生している廃プラスチックは約823万トンにのぼる。その多くが依然としてサーマルリサイクル(焼却によるエネルギー回収)に回されており、再生原料として利用される割合はわずかにとどまっている。

リファインバースグループではこうした課題に対し、ポリエチレンやポリプロピレンといったポリオレフィン素材の回収・選別・加工技術を開発し、再生原料として利用可能な状態にする技術基盤を整えてきた。今回の事業新設は、これまでの技術開発を本格展開し、国内循環の拡大を加速させるためのものである。

新事業では、梱包資材等の幅広い用途で使われるポリエチレン、ポリプロピレンなどを対象に、回収から再生原料化まで一貫したプロセスづくりを推進する。RIVIC内に新設する製造ラインでは、廃棄物の選別精度を上げ、異物除去や組成検査を実施し、マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクルいずれの用途にも対応できる原料として再生する。

同社は2028年6月期には売上高10億円規模の事業化を目指す。企業が排出する廃プラスチックを資源として循環させることで、サーマルリサイクル中心の現状から、より高い資源効率を実現するリサイクル方式への移行を促進する。

リファインバースは20年以上前からサーキュラーエコノミーの実践に取り組み、さまざまな素材の再生・開発を進めてきた。オフィスや施設で大量に廃棄されるタイルカーペットを回収し、自社工場で再生素材「リファインパウダー」へ加工することで、業界では難しかった水平循環型リサイクルを実現している。

また、廃漁網や廃車エアバッグを高品質なリサイクルナイロンペレット「REAMIDE(リアミド)」へ再生する事業を展開。さらに、鳥の羽根「フェザー」を原料とした新しいバイオ素材「ReFEZER(リフェザー)」や、自動車内装材を再生したアスファルト改質材「REOCA」、ゴムの再生素材「RENAMY」など、多様なリサイクル素材の開発にも取り組んでいる。

同社は今後も、CO2排出削減と資源循環の両立に貢献していく方針だ。

