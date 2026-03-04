地域協創型物流拠点「KASAI SUSTAINABLE BASE」、兵庫・加西市に完成…平田運輸

平田運輸は、加西市殿原町に地域協創型物流拠点「KASAI SUSTAINABLE BASE(以下、KSB)」を完成させた。

【画像全7枚】

KSBは、「地方から、物流の現場から、サステナビリティを実装する」という理念のもと、平田運輸が推進してきた協創モデルの中核プロジェクトとして誕生。敷地面積約2457坪に、営業用倉庫棟、事務所棟、休憩棟、車両看板作業棟、植栽エリアを備え、物流機能だけでなく地域の学びの場としての機能を両立する新たな拠点としてスタートした。

施設コンセプトは「物流危機の解決とサステナビリティの提案」。竣工の祝花を辞退し、「植栽への支援」を呼びかけたクラウドファンディングを実施したところ目標の200%超を達成。「お祝いの気持ちを、自社だけでなく地域に還元し開かれた学びの場として機能させるために使いたい」という強い気持ちが届いた。

平田運輸は、KSBを通じて、物流業界の働き方改革と地域の環境教育に貢献するとともに、地方発のサステナビリティモデルを国内外へ発信する。

KSBは、物流機能と地域協創機能を併せ持つ、全く新しい形の物流拠点。

営業用倉庫棟は約550坪、トラス工法による柱のない梁下約9mの開放的な空間。構造材は39cm角(万博の大屋根リングとほぼ同サイズ)。建築基準法に基づき、防火壁で二部屋に区画。再生可能エネルギーを使用して、「ゼロカーボン倉庫」を目指した運用を予定。

事務所棟は約40坪、木造、男女別トイレ、シャワールーム、ロッカールームを完備し、休憩室には整体師の定期訪問を予定。物流作業による身体的負担への対応を重視した設計。

休憩棟は約22坪、木造、休憩、ミーティング、ワークショップ、災害時の一時避難場所としても機能する多目的スペース。

車両看板作業棟は約44坪、鉄骨造。トラック看板の塗装を内製化。外販も視野に入れ、まちづくりと収益性の両立も目指す。

植栽エリアには、大阪・関西万博でサステナブル賞を受賞したルクセンブルクパビリオンから、ルクセンブルク政府の審査を経て譲り受けた植栽を配置。万博で使用された雨水ろ過用の石も、雨水タンクの隣に設置している。加西市・網引(あびき)湿原の在来種も植える予定。

ビオトープや遊歩道を整備し、子どもたちが本物のSDGsを体験できるフィールドを創出。既に見学の申し込みが多数寄せられている。

完成披露式典後には演出家・額田大志(ぬかた・まさし、読売演劇大賞優秀演出家賞受賞)による、演劇的アプローチを用いた体験型の施設見学会を実施。

参加者は30年後の拠点の未来を疑似体験し、サステナビリティを自分事として考える機会を得た。

アクセスは北条鉄道「北条町駅」より車で約10分、中国自動車道「加西IC」より車で約5分だ。