東京都内の中小オフィス移転サービス、エアサス車両で精密機器も安全輸送…丸正運輸が開始

東京都を中心に物流を展開する丸正運輸は、中小規模オフィス向け移転サービスを開始したと発表した。

同サービスは「デザイン料なども含まれた高額な見積もりは不要」「IT機器・精密機器などを安心して運べる車両が欲しい」という企業のニーズに応え、「安全・確実・迅速」な輸送に特化した安心プランを用意した。

大手企業が提供するトータルサポートとは対照的に、丸正運輸のオフィス移転サービスは引越し業務(運搬・梱包・設置)に特化している。これによりコストを徹底的に圧縮し、大手業者には難しい低コストでの引越しを実現する。

サービス対象は東京23区内の100平米未満の中・小規模オフィス専門。1936年から東京の街を走り続けてきた同社ならではの都内特有の道路事情・ビル事情に精通したスタッフが最後まで対応する。

また、大切なIT機器や精密機器を振動なく運べる特殊車両(エアサス車両)や徹底した梱包・養生で荷物を損傷から守る。普段から繊細な貨物を取り扱っている丸正運輸のスタッフが対応する。

同社の強みを活かした効率的かつローコストなプランを3つ用意し、顧客のオフィス面積に応じて選べるようにした。

丸正運輸は1936年5月創業、1951年6月設立。資本金3000万円。事業内容は貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、倉庫業(営業倉庫 関交環第649号)、梱包包装サービス事業だ。

