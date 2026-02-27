ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

堺アルミの低炭素アルミ「LoopAL」、SGSジャパンの第三者検証を取得…純度99.5%製品も追加

LoopAL_1050
  • LoopAL_1050

アルテミラ・ホールディングスは2月25日、グループ会社の堺アルミが同社の低炭素アルミニウム板製品「LoopAL(ルーパル)」のCFP(カーボンフットプリント)値について第三者検証を取得したと発表した。

また、ラインアップに純度99.5%の製品を追加し、2026年3月より出荷を開始する。

堺アルミの「LoopAL」は、独自の製法で作られる低炭素アルミニウムの板製品。同社が国内トップシェアを持つアルミニウム電解コンデンサー用の高純度アルミ箔(純度99.99%と99.9%)を生産する際に残渣として排出される純度99.5%を超えるアルミニウムを中心に、リサイクル材を最大90%使用して板製品にしたものだ。

LoopALはアルミニウムの新塊から製造した板製品に比べCFP値が5割以下であり、導入企業の温室効果ガスScope3の削減に寄与する。また、グリーンアルミ由来の低炭素アルミニウム製品とは異なり、再生エネルギーの調達に影響を受けることはない。

2025年4月の発表以来、多くの顧客と導入検討を重ねる中で「LoopALのCFP値に対するエビデンスがほしい」との要望を受け、ISO 14067に準拠したCFP値を算出し、国際的な第三者認証機関であるSGSジャパンの検証を取得した。

また、当初商品化した純度99%以上のA1100Pの板製品に加え、純度99.5%以上のA1050Pの製品をラインアップに追加する。これらの対応により、SDA Tと白銅で在庫販売を開始することが決まった。SDA Tには2026年3月より出荷を行う。

堺アルミは、引き続き信頼性の高い環境配慮型アルミニウム製品の提供を通じて、循環型社会の実現と顧客のカーボンニュートラル目標達成に貢献する。なお、LoopALシリーズの追加グレード展開や、さらなるCFP削減への取り組みについても継続して進めていく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES