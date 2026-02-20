板金塗装のイケウチ、茨木店を2月21日オープン…北摂エリア4店舗体制で迅速対応

自動車の板金塗装事業を手がけるイケウチは2月21日に「池内自動車 茨木店」(大阪府茨木市)をオープンする。

茨木店は、既存の「摂津店」「箕面171店」、2025年12月にオープンした「高槻店」に続く、大阪北部(北摂)エリアにおける4つ目の重要拠点となる。この出店により、北摂エリア全域を網羅する強固なサービスネットワークが完成し、より広域の顧客へ迅速かつ高品質なサポートが可能となる。

なお、店舗オープンに先立ち、2月19日よりコールセンターにて先行予約の受付を開始した。

大阪北摂エリアは交通の要所が集中し、自動車利用が非常に活発な地域。茨木店の開設により、「摂津店」「箕面171店」「高槻店」「茨木店」の4拠点による連携体制が確立される。これにより、近隣店舗間での技術・リソースの共有が可能となり、急ぎの修理依頼に対しても柔軟かつスピーディに対応できる体制が整った。

池内自動車 茨木店では、顧客の「車のない期間のストレス」を最小限に抑え、工場直営ならではの納得価格で地域のモビリティライフを支える。

同社の強みである自社整備工場での一貫体制を導入することで、中間マージンを徹底排除。地域の顧客に板金塗装に特化した「格安料金」を提供する。

軽度の擦り傷やへこみであれば最短1日(即日)の完了を目指す。北摂エリア内での4拠点連携により、混雑状況に合わせた最適な施工案内を可能にし、さらなるスピードアップを図る。

2025年度に年間修理台数3万0496台を突破した実績に裏打ちされた熟練の技術により、国産車から外車まで、車種を問わず均一な仕上がりを保証している。