オリコカーライフ、カーリース「SOMPOで乗ーる」を「オリコで乗ーる」へ名称変更…4月1日から

「オリコで乗ーる」のロゴ
  「オリコで乗ーる」のロゴ

オリコカーライフは、カーリースサービス「SOMPOで乗ーる」の名称を4月1日より「オリコで乗ーる」に変更すると発表した。

今回の名称変更は、これまでの歩みを大切にしながら、さらなる進化を目指すもの。「オリコ」という新たな力を加え、より多くの顧客の心を動かす価値を提供していく。

新サービス名称には、これまでのレガシーを引き継ぎつつ、「安心感・提案力」を深化させる決意を込めた。顧客のカーライフを、より安心で、より安全で、より便利にするサービスへと進化させる。

具体的には、顧客の想いを第一に考え、オリコグループの信頼を基盤に、より付加価値の高いサービスを目指す。また、顧客の期待を超える「提案力」を磨き、豊かな移動体験を創造する。さらに、これまでのレガシーを大切に受け継ぎ、誰もが安心して利用できる分かりやすい仕組みを整える。

新ロゴは、親しまれてきた旧ロゴのアイデンティティを大切に継承した。「人とのつながり」と「支える姿勢」を表現し、より多くの顧客に届くデザインへと洗練させている。親しみやすさと優しさを大切にし、誰からも愛されるブランドを目指した。

クルマのアイコンは人とのつながりや、サービスが持つ温もりを表現。アンダーラインはどんな時も顧客を支え続ける、安心感とやさしさを形にしている。また、誰にとっても読みやすく、心にスッと馴染むデザインを追求した。

「オリコで乗ーる」が提供したいのは、クルマという「モノ」だけではない。顧客一人ひとりの人生に寄り添い、最適な一台を導き出す「カーライフ・コンサルティング」の提供だ。

クルマのプロが、無数の選択肢の中から「未来の愛車」を提案。どんな小さな悩みも解消し、あらゆる疑問に対して誠実に答える。顧客が理想とするライフスタイルを、クルマを通じて実現する。

「オリコで乗ーる」は、オリコカーライフが提供するカーリースサービス。オリエントコーポレーションの子会社として、強固な基盤を活かした安心のサービスを提供する。

頭金・初期費用は不要で、月々定額の料金のみで、手軽に新しいカーライフを始めることができる。約300車種から国産・輸入車選びを、知識豊富なスタッフが最適な一台を提案。メンテナンスや独自オプションにより、カーライフの不安を解消する。

