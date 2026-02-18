ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

パンチ工業、ミスミ東日本流通センターで物流業務委託を開始…月間110時間の荷待ち時間削減を実現

パンチ工業は、ミスミグループ本社のミスミ東日本流通センター(神奈川県川崎市)にて物流業務の委託を開始したと発表した。

本取組みは、2024年10月に締結したミスミグループとの資本業務提携契約に基づく協業の一環である。また、この物流協業は、両社に加えSBS即配サポート株式会社の3社が連携して推進する「ものづくりBtoB事業_共同在庫管理/輸配送プロジェクト」として、経済産業省の「持続可能な物流を支える物流効率化実証事業(1)物流効率化に資する連携実証事業」にも採択されている。2026年1月末に実証事業を完了し、物流協業の効果として、倉庫内作業の自動化の推進による作業効率の向上を実現している。

この物流協業を通じて、両社の物量を集約することでスケールメリットを生み出すとともに、顧客へ安定的かつ持続的に商品を供給できる体制の強化を図っている。

今後もパンチグループとミスミグループは、輸送力不足や物流コストの上昇といった業界課題に対応することで、金属加工・機械部品産業全体のサプライチェーン最適化に貢献していく。

パンチグループとミスミグループは、本協業により両社のリソースを有効活用し、共に金属加工・機械部品産業の成長・発展を目指すことに合意した。

この一環として、パンチグループが従来運営していた「東京ロジスティクスセンター」(横浜市神奈川区)をミスミ東日本流通センターへ2025年10月より統合した。また、ミスミグループは物流機能を活用した3PL(サード・パーティ・ロジスティクス)サービスをパンチグループへ提供開始した。

この物流協業の成果として、業務オペレーションの統合により、トラックの荷待ち・荷役時間を月間110時間短縮し、10tトラック216台分/月の物流倉庫への来訪台数も削減した。さらに、倉庫内では、棚搬送ロボットや自動計数ピッキングカートなどの自動化設備の活用も進めている。これらの取組みにより、物流効率の向上とコスト削減を実現した。

ミスミグループは、3000万点以上の商品を取り扱っており、グローバル32.3万社の顧客に安定供給できる物流基盤を自社で構築・運営している。2025年には、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(JILS)が選出する「2025年度 物流改善賞」にて、最高位である「最優秀物流改善賞(物流業務部門)」を受賞するなど、業界内でも高い評価を得ている。

今後は、両社における在庫品の共同購買、商品の相互供給など両社の規模を活かし、コスト競争力の強化を推進していく。

また、パンチグループの保有する高度な精密加工技術と顧客ニーズへのきめ細かい対応力、ミスミグループの持つ先進的なデジタル技術とグローバル確実短納期の供給力といった両社の強みを活かし、成長する海外市場での連携など、さらなる協業の拡大も計画している。

