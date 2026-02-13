『マッハGoGoGo』イラスト入りトートバッグ発売、廃棄エアバッグから再生…交通遺児支援も

タツノコプロとyoccattaTOKYO （ヨカッタトーキョー）は、アニメ『マッハGoGoGo』とのコラボレーションモデル『マッハGoGoGo』イラスト入りトートバッグの販売を開始した。

【画像全3枚】

ヨカッタトーキョーは、廃棄エアバッグをアップサイクルしたファッションアイテムを展開するブランド。エアバッグエンジニアの「事故に遭わずにヨカッタ!」という想いをブランド名に込め、工業エンジニアとファッションデザイナーが協力して完成度の高い製品を創り出している。

今回のコラボバッグは、創業10年目に始めた「守ってあげたい!プロジェクト」活動の一環として企画された。事故に遭った人や障がいを持った人、学校に行けない子どもなど「守ってあげたい」人がいることを、『マッハGoGoGo』アニメファンと自動車愛好家、そして作画の力に引き寄せられた若い世代に向けてアピールする。

「安全は当たり前ではない!」「安全に携わる人への感謝」をメッセージとして発信し、購入者は後になって廃材再利用であることや、売上から交通遺児を応援する団体に寄付されることに気づく仕組みだ。

バッグに使用される『マッハGoGoGo』のイラストは、エアバッグ用に開発されながら使い道がなく破棄される「試験生地」を再加工した「ComeBack MATERIAL」を利用して作製されている。

『マッハGoGoGo』は1967年から1968年に放送されたテレビアニメーション(全52話)。少年レーサー三船剛が7つの特殊機能を搭載したレーシングカー・マッハ号に乗り、世界の大地を駆け抜けるカーレースアクション作品で、海外でも根強いファンを持つ。

商品は品番YCJ-012/WHMH、価格は1万4500円プラス税。サイズはH36×W33×D12cm(ハンドルの高さ22cm)で、撥水仕様となっている。富士モータースポーツミュージアム3階のOFFICIAL SHOP「Fan Terrace」などで取り扱う。