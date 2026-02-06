竹中土木、山岳トンネル工事で重機の遠隔操作に成功…粉塵・騒音下の作業を150m後方から実施

竹中土木は、国土交通省東北地方整備局発注の「国道121号湯野上2号トンネル工事」(福島県下郷町)において、トンネル切羽の肌落ち災害防止と生産性向上を目的に、トンネル坑内で使用する重機の遠隔化に向けた取り組みを行い、2つの重機の遠隔操作に成功した。

【画像全2枚】

遠隔操作に成功したのは、機械掘削時に使用する自由断面掘削機(ブーム・ヘッダー)と、コンクリートの吹付作業に使用するエレクター付コンクリート吹付機の2種類。

建設業は1997年をピークに就業者数が減少し、技能者不足が深刻化している。こうした状況を踏まえ、2024年に国土交通省によって「i-Construction2.0」が策定され、労働者の減少や熟練技術者の不足に対して、自動施工技術の普及・促進による省人化や安全性の向上が求められている。

竹中土木はこうした背景から、ICT・AI・ロボット技術を活用した生産性向上を推進するために、山岳トンネルで使用する重機の遠隔化の取り組みを開始した。

従来の自由断面掘削機による掘削作業は、ブレーカーでの掘削作業と並行して行うため、粉塵・高騒音下での作業だった。本システムを使用することで、トンネル切羽から後方に約150m離れた遠隔操作室から粉塵・高騒音の影響を受けない掘削作業が可能となる。

重機には広角マルチカメラを搭載し、俯瞰カメラ映像と合わせてリアルタイムで伝送することで、映像・操作信号の超低遅延伝送を実現している。また、電子制御の導入により、操作者は実車と同様の操作パネルで掘削作業が可能で、操作上の違和感を軽減している。