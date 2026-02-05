ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日本通運、東名スマートIC近くに「NX大井川物流センター」開設…定温定湿・自動化対応の大規模拠点

日本通運の定温・定湿新倉庫「NX大井川物流センター」
  • 日本通運の定温・定湿新倉庫「NX大井川物流センター」

NIPPON EXPRESSホールディングスのグループ会社の日本通運は、静岡県焼津市に定温・定湿機能を備えた新倉庫「NX大井川物流センター」を開設したと発表した。

同センターは、東名高速道路「大井川焼津藤枝スマートIC」から約2kmに位置する、重量鉄骨造・地上3階建て、延床面積約2.5万平方mの大規模物流施設だ。日本列島の東西を結ぶ主要交通網の中央に立地し、広域配送の拠点としてだけでなく、長距離輸送の中継拠点としても活用できる地理的優位性を備えている。

本センターの開設により、これまで周辺地域に分散していた複数の保管拠点を集約・統合し、輸送・保管業務の効率化と最適化を実現する。

施設は、常温帯と3つの定温帯で構成されている。床荷重は1.8t/m2、天井高は6.0mを確保しており、温湿度管理が必要な製品の取り扱いにも対応する。

さらに今後の計画として、AGF(自動フォークリフト)13台を導入し、垂直搬送機と連携することで、入庫から棚への格納、棚からのピッキング工程を省人化しながら高品質な運用を実現する。

また、内陸に位置することで自然災害リスクを低減し、事業継続計画(BCP)の強化にも寄与する。今後は太陽光発電設備の導入も予定しており、環境負荷の低減と持続可能なサプライチェーンを推進する。

NXグループは、今後も顧客の高度化・多様化するニーズに応えるため、物流サービスとネットワークを拡充し、企業理念に掲げる「物流から新たな価値を創る」ことを目指していく。

《森脇稔》

