次世代5Gテレマティクスソリューション開発へ、アンテナ一体型で車両デザイン向上…ヒョンデモービス

ヒョンデモービスは、モビリティ分野における自動車電子事業を強化するため、5G無線通信ベースのアンテナ一体型テレマティクスソリューション(MTCU)を開発していると発表した。

MTCU(多機能テレマティクス制御ユニット)は、5G通信をベースとしたテレマティクスソリューションである。テレマティクスとは、情報通信技術を車両に統合し、運転経路案内、事故・盗難検知、遠隔制御などの機能を提供するドライバー利便性技術だ。

モバイル通信が4Gから5Gへ移行する中、モビリティ分野では高性能・多機能テレマティクス製品の開発を巡る市場競争が激化している。現在、世界中のほとんどの車両テレマティクス機能は4Gモバイル通信で動作しており、ヒュンダイモービスも現在4Gベースのテレマティクス製品を量産・供給している。

ヒョンデモービスが開発中の5Gベース次世代テレマティクス技術は、グローバル自動車メーカーがコネクテッドカーサービス強化のため量産適用を準備している先進技術である。5Gベースのテレマティクス技術により、高精度地図サービス、自動運転の遠隔制御、超高精細ストリーミングなどの新サービスが可能になる。

現在の4Gベース通信では、OTA(無線)アップデート、カー・トゥ・ホームサービス(車両とスマートホームの接続)、インフォテインメントコンテンツストリーミングなどのサービスのみが可能だ。この5Gベース制御ソリューションは、ソフトウェア定義車両(SDV)への移行に対応するために必要な重要技術としても認識されている。

特に、ヒョンデモービスが開発中のソリューションは、外部に突出するアンテナを不要とし、アンテナ機能を内蔵コントローラーに統合している。この設計により、車両外観がよりスマートになるという利点がある。

ヒョンデモービスは、車両テレマティクスシステム開発における既存の能力と量産経験を通信技術と組み合わせることで、グローバル市場での受注確保における競争力を高める計画だ。

この市場をリードする技術を早期に確保するため、ヒョンデモービスは韓国のAMを含む様々なモバイル通信モデム(データ送受信・信号変換装置)専門企業と協力している。

《森脇稔》

