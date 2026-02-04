ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

三井不動産、茨城県ひたちなか市に大規模物流施設を着工…2027年9月竣工予定

三井不動産による大規模物流施設「(仮称)水戸ロジセンター」の完成イメージ
三井不動産は2月2日、茨城県ひたちなか市において、ロジスティード東日本をテナントとするBTS型物流施設「(仮称)水戸ロジセンター」を着工したと発表した。2027年9月の竣工を予定している。

本施設は、ひたちなか市内最大規模となる延床面積12万㎡超の大規模物流拠点で、JR常磐線「勝田」駅に近接する勝田第二工業団地内に位置する。首都圏および東日本エリアへの広域配送に適した立地条件を備え、各種製造工場主要拠点が集積するひたちなかエリアにおいて、サプライチェーンの中核を担う物流拠点として機能する。

施設は地上5階建て・鉄骨造・耐震構造で、敷地面積は約6万2547㎡、延床面積は約12万5223㎡。三井不動産がこれまで培ってきた物流施設開発のノウハウを活かし、荷主およびオペレーター双方のニーズに対応した専用設計を採用している。

具体的には、全館空調の導入や、精密機器等の取り扱いを想定した冷蔵エリア(約5℃帯)、静電対策を施したエリアを整備。一部フロアでは梁下有効高さ7.5mを確保し、大型マテリアルハンドリング機器の導入にも対応可能な設計としている。また、ロジスティード東日本の複数拠点を集約することで、オペレーション効率の向上を図る。

環境面では、年間の一次エネルギー消費を最小限とするZEB Oriented認証および、CASBEE新築Aランク以上の評価取得を予定。太陽光発電設備による再生可能エネルギーの供給や、屋内照明のLED化など、環境に配慮したさまざまな取り組みを行う。また、施設従業員が働きやすい環境も整備する。

設計は福田・アンド・パートナーズ、施工は安藤・間が担当する。

三井不動産は2012年4月に物流施設事業部(現ロジスティクス本部)を立ち上げ、物流施設開発に取り組んでいる。現在では「三井不動産ロジスティクスパーク(MFLP)」を旗艦ブランドとして、国内外で開発施設78物件(国内68物件、海外10物件)を展開している。

