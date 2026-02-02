BMW正規ディーラー、「奈良BMW」オープン…顧客中心主義の新コンセプト店舗

ビー・エム・ダブリューのBMWおよびMINI正規ディーラー、モトーレンティーアイは「奈良BMW」を開業し、1月31日に営業を開始した。

【画像全3枚】

奈良BMWは、「リテール・ネクスト」のコンセプトを取り入れた店舗として64店舗目となる。リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック(顧客中心主義)」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプトだ。

持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴とし、デジタルツールを活用して車両の検索や機能、特徴を知るだけでなく、顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。

奈良BMWのショールーム目前の道路は今後拡張予定で、京都からの24号線に直結する主要道路となる。さらに、奈良駅から徒歩12分程の距離で、公共交通機関からのアクセスにも優れている。

ショールーム面積は487.18平方メートル、展示台数は5台。営業時間は10時から18時30分で、定休日は月曜日と第1から第3火曜日となっている。

BMWグループでは2028年末までに、すべての店舗においてリテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗への改装を目指している。