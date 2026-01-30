ゼンリンとESRIジャパン、複数移動手段を統合した高精度ネットワークデータ活用ソリューション開発へ

ゼンリンと、GISパッケージソフトウェア国内最大手のESRIジャパンは1月29日、複数の移動手段を統合した高精度ネットワークデータとGISプラットフォームを組み合わせたソリューションの開発と販売を協働で進めることに合意したと発表した。

ゼンリンが提供する複数の移動手段をシームレスに組み合わせた解析を可能とする高精度・高鮮度なネットワークデータ「Mobility based Network」と、ESRIジャパンが提供するGISプラットフォーム「ArcGIS」を連携させる。本サービスの提供を通じ、日本版MaaS推進による移動がしやすい社会の実現、物流業界におけるモーダルシフト、人流や車両などの移動体データの可視化・分析と都市計画への活用を推進し、社会課題の解決に取り組む。

主な活用例として、日本版MaaS分野では、公共交通、自家用車、徒歩など複数の移動手段を統合し、利便性の高い移動サービスを提供する。日本国内の多様な移動手段のネットワークデータと、それらを結ぶ「交通結節点」を組み込んだMobility based NetworkとArcGISを活用することで、地域交通の最適化や観光、都市計画への応用が可能となる。

物流業界におけるモーダルシフトでは、トラック輸送から鉄道や船舶など、環境負荷の低い輸送手段への転換を促進し、CO2排出量の削減とドライバー不足への対応を支援する。ArcGISによるネットワーク解析とMobility based Networkを組み合わせることで、各輸送モードの比較分析に加え、複数の移動手段を組み合わせた効率的な物流計画を実現する。

人流・カープローブデータの活用では、ArcGISのマップマッチング機能を活用し、人や車両による任意の移動体データをMobility based Networkに集約することで、複数の移動手段を統合したネットワークデータとして一元管理が可能になる。特定の経路に着目し、その区間を通過する移動体の情報を分析することで、施設立地の検討や都市計画への活用を支援する。

ゼンリンのMobility based Networkは、同社の「時空間データベース」から自動生成が可能な業界屈指の網羅性と精度を誇るネットワークデータだ。自動車道路から公共交通(電車・バス・フェリー)、さらに駅構内や地下街などの歩行者専用通路まで、移動にかかわる日本全国のあらゆる通路と、それらを接続する交通結節点の情報を組み合わせて管理している。

ESRIジャパンのArcGISは、誰もが地図や情報を検索、作成、共有、利用できるようにするための地理空間プラットフォーム。すぐに利用可能な豊富な地図データや、簡単な設定のみで業務に活用できる各種アプリが提供されており、いつでも、どこでも、あらゆる端末からアプリを利用して、共有された地図や情報へのアクセスが可能だ。