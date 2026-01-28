ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

NIPPON EXPRESS、タイのコンテナ・フレイト・ステーションを刷新…海上混載サービス強化

NXタイロジスティクスのバンコク近郊ラカバンCFS
  • NXタイロジスティクスのバンコク近郊ラカバンCFS
  • NXタイロジスティクスのバンコク近郊ラカバンCFS

NIPPON EXPRESSホールディングスのグループ会社、NXタイロジスティクスは、タイ・バンコク近郊のラカバン地区にある自社CFS(コンテナ・フレイト・ステーション)を同地区内で移転し、設備・機能を大幅に刷新して営業を開始した。

【画像全2枚】

ラカバン地区は首都バンコクから約20km、タイ最大の国際貿易港レムチャバン港から約100kmに位置し、タイ政府が推進する東部経済回廊(EEC)へのアクセスにも優れている。日系企業が多く進出する周辺工業団地にも近く、都市部の交通規制区域外にあるため時間帯の制約が少なくスムーズな輸送が可能だ。

新ラカバンCFSでは、指紋認証による入退場管理と24時間の有人警備を導入し、セキュリティを大幅に強化した。さらに、ソーラーパネルによる自家発電やEVフォークリフトの活用など、環境負荷低減に寄与する設備を備え、持続可能なオペレーションを実現している。

また、本CFSでは特定荷受人専用の海上混載便を仕立てるバイヤーズ・コンソリデーション(BC)にも対応。到着地での荷降ろし・保管・陳列の順に沿ってコンテナ内に積載するなど、顧客の業務フローに合わせたカスタマイズにより、到着地での荷下ろしや倉庫内仕分け作業の効率化に貢献する。

NXタイロジは現在、タイから世界各国14の仕向け地に自社海上混載輸送サービスを提供している。2025年からは、タイからの輸出が伸長しているインド向け需要に応え、デリー向けサービスをラインアップに追加した。

さらに、2025年7月にタイ東部ラヨーン県に新設した「イースタン・シーボード・ロジスティクスセンター」を海上混載貨物の受託が可能なサテライト拠点として活用し、多様化する輸送ニーズに対応する体制を整えている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本通運

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES