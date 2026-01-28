ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

太平洋工業、COREによる公開買付けが成立…親会社異動で上場廃止へ

太平洋工業（参考）
  • 太平洋工業（参考）

太平洋工業は1月27日、株式会社COREによる同社株式および新株予約権に対する公開買付けが成立したと発表した。

公開買付けは2025年7月28日から2026年1月26日まで実施され、応募株式数は3193万8413株となった。買付予定数の下限である2533万7400株を上回ったため、公開買付けは成立した。

公開買付けの決済が行われる2026年2月2日付で、COREの保有する議決権割合が50%を超えることから、COREは新たに太平洋工業の親会社および主要株主である筆頭株主に該当することとなる。

一方、これまで主要株主である筆頭株主だったエフィッシモ・キャピタル・マネージメント・ピーティーイー・エルティーディーは、同日付で筆頭株主に該当しないこととなる。

COREは岐阜県大垣市久徳町に所在し、代表取締役は小川哲史氏。資本金は5万円で、2025年3月3日に設立された。事業内容は太平洋工業株式等を取得および保有することとしている。

太平洋工業の株式は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる予定。上場廃止後は、東京証券取引所プライム市場および名古屋証券取引所プレミア市場において取引することはできなくなる。

今後の具体的な手続きおよび実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表する、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES