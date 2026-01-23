スバル、3Dプリンターで金型開発期間を50%以上短縮…ストラタシスの新型T25高速ヘッド導入

ストラタシスは、スバルオブアメリカ(以下、スバル)が同社のF770 3Dプリンター向け「新型T25高速ヘッド」を活用し、自動車用金型開発を加速させていると発表した。

【画像全2枚】

社内で活用しているアディティブ製造に高速のプリントヘッドを導入したスバルは、金型開発期間を50%以上短縮すると同時に、プロトタイピングおよび金型全体のコストを大幅に削減した。

新型T25高速ヘッドの導入により、スバルはストラタシスF770プラットフォームへの生産集約を実現。再現性と部品品質を向上させると同時に、緊急に金型が求められる際の迅速な対応を可能にした。このアプローチにより、スバルは変化する要求に効果的に対応できると同時に、長いリードタイムや外部委託製造への依存度を低減している。

スバルのプロジェクト・エンジニアリング・マネージャー、Matt Daroff氏は「F770による生産性向上により、より信頼性の高い堅牢な運用が実現した。社内の顧客に部品を早期に提供することによって、開発段階で気づかなかった問題を発見する機会が生まれる。これにより修正を早期に行え、不良品の生産による時間と材料の無駄を最小限に抑えられる」と述べている。

主な成果には、ツール開発時間の50%以上の削減、プロトタイピングおよび工具製作コスト全体の70%削減、標準ヘッド製品と比較して、36インチツールの造形速度がほぼ2倍(1.96倍の向上)がある。

なお、T25高速ヘッドは現在受注受付中だ。