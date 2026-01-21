ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

次世代6Gへ前進、D帯無線通信で20Gbps超の実証に成功…アンリツとVTT

アンリツとVTT技術研究センター(フィンランド)は、次世代通信を見据えたD帯(110～170GHz)無線通信の実用化に向けた実証に成功したと発表した。

アンリツが開発した広帯域の信号生成と解析に対応する試験装置と、VTT社が開発した電子的にビーム方向を制御可能なビームステアリング対応トランスミットアレイ・アンテナシステムを組み合わせることで、D帯における高速無線伝送を実現した。

両社は最大8GHzの広帯域変調信号を使用し、現実的なOTA(Over-The-Air)条件下で接続性能とビームステアリング動作を評価。信号生成からOTA性能までを含むシステム全体での特性評価により、1mの距離で20Gbpsを含む数十Gbps級の超高速データレートと、最長7mまでの安定した通信動作が確認された。

今回の実証では、VTT社が開発した高度な位相シフト素子とベクトル変調器MMICを組み込んだ、軽量かつスケーラブルなトランスミットアレイ・アンテナシステムを採用。機械的な動作を伴わない電子的なビーム制御により、迅速かつ高精度な方向制御が可能で、方向や距離が変化する条件下でも信号強度を維持する。

アンリツが開発した試験装置は、優れたスプリアス特性の信号生成や、RFキャリブレーション機能による高い精度と再現性を実現しており、今回の実証の信頼性と将来の展開に向けた拡張性を裏付けるものとなっている。

D帯は超高速通信を実現する重要な周波数帯とされており、今回の成果は次世代バックホール、産業用途、航空宇宙、そして将来の6Gネットワークに向けて、安定した大容量無線接続の実現性を強く裏付けるものとなる。

両社は今後、業界パートナーと連携し、ユースケースの評価やフィールド試験に向けた準備を進め、次世代ネットワークにおけるD帯無線の実用化に向けた重要な一歩を踏み出す。

