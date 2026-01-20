環境配慮型レーシングエンジンオイル、トライボジャパン「Moty's」から登場へ…大阪オートメッセ2026

トライボジャパンは1月20日、日本で初めて再精製基油（RRBO）を使用した環境負荷の低減につながる新世代レーシングエンジンオイルを開発したと発表した。

この新製品の詳細は、2月13日（金）にインテックス大阪で開幕する大阪オートメッセ2026のホールH（6号館5階）で発表される予定。発表会は14時から15時まで開催される。

トライボジャパンのMoty'sレーシングオイルは、国内外を問わず多くのレーシングチームに対し、テクニカルサポートを行ってきた。のレーシングオイルの開発とは、潤滑油の専門技術だけでなく、その設計思想を担うエンジニア、ドライバーをはじめ、レースに関わる全ての技術者が一体となることから始まる。

そして、各レースにおけるターゲットを明確化し、数多くの製品が完成している。これらの製品群はスプリント型、耐久型、そして超高温高負荷対応型など、さまざまな運転条件を想定してそれに対応すべく開発されている。 これら長年の経験で培った多くの技術をベースにあらゆるモータースポーツに対応すべく開発、ラインナップされたのが「Moty's PRODUCTS」だ。

同社は今後も環境負荷削減を目指した製品開発を進めていく、としている。