自動車がテーマの映像作品、大規模国際映画祭「IAFF2026」の応募スタート

日本発の自動車映画祭「International Auto Film Festa」は、第4回目となる映像作品の募集を開始したと発表した。

【画像全2枚】

この映画祭は世界各国から自動車をテーマにした映像作品が集まる国際的なイベント。前回の2025年の開催では499作品の応募があった。

応募対象は自動車をテーマにした映像作品全般で、CMやYouTube、Vimeo、InstagramなどのSNSで公開された作品も応募可能。応募者は製作者または著作権者であれば無料で参加できる。

募集期間は2月28日まで。発表は4月にAward Partyで行う。映像規定は15分以内。作品言語：日本語・英語または字幕付き作品となる。

ジャンルはVlog、ロードムービー、プロモーションビデオ、Music Video、CM、ドキュメンタリー、業務制作、CG、アニメーションなどを問わない。既に公開済みの作品も応募できる。個人、グループ、企業を問わず国籍や年齢制限もない。

応募方法は公式サイト、FilmFreeway、festhomeから可能で、サイトごとの提出情報に違いがあっても審査に影響はない。すべての応募者は応募規約を守る必要がある。

2026年の審査員は、猪川トム(編集長)、内田雅人(デザイナー)、生方聡(編集長・ジャーナリスト)、江原慎一郎(代表)、片山右京(元F1レーサー)、ケビン・C・リムジョコ卿(ジャーナリスト)、清水喜之(代表)、ジャクリン・トロップ(レポーター)、寺田昌弘(ディレクター)、ダニエル・ワグナー(映画プロデューサー)、ピーター・ライオン(ジャーナリスト)、マイク・ラザーフォード(評論家)らが参加する。