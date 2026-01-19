ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

豊田自動織機、全国溶接技術競技会で社員が最優秀賞…溶接技能の日本一に

トヨタL&Fカンパニー製造部所属の浜野元輝選手
  • トヨタL&Fカンパニー製造部所属の浜野元輝選手
  • トヨタL&Fカンパニー製造部所属の浜野元輝選手

豊田自動織機は、富山ポリテクセンターで開催された第70回全国溶接技術競技会の炭酸ガスアーク（半自動）溶接の部で、同社トヨタL&Fカンパニー製造部所属の浜野元輝選手が最優秀賞を受賞し、日本一の座に輝いたと発表した。

【画像全2枚】

全国溶接技術競技会は、各都道府県大会を勝ち抜いた選手が溶接技能の日本一をめざして競う競技会で、被覆アーク溶接の部と炭酸ガスアーク（半自動）溶接の部の2種目が設けられている。溶接技能者の技術向上と溶接技術の重要性を広く啓発することを目的に、毎年1回開催されており、今回は113名が出場した。

今回、浜野選手が挑んだ炭酸ガスアーク溶接は、連続的に溶接機から供給されるリールワイヤーを大気から遮へいしながら行う溶接方法で、溶接棒の取り替えが必要な被覆アーク溶接に比べ長時間かつ連続的な作業が可能。そのため、建設現場をはじめ、造船や自動車、鉄骨建造物製造など幅広い分野で活用されている。同社のフォークリフトも、この溶接手法を用いて生産している。

同部門には、浜野選手を含む56名の選手が全国から出場した。45分の競技時間内に縦横両方向の溶接方法で2枚の鉄板を突き合わせる課題に挑み、外観（溶接の美しさなど）、X線（内部欠陥）、曲げ（強度）の正確さを競い合った。

浜野選手は2014年入社で、技能五輪全国大会では2015年と2016年に「構造物鉄工」職種で銀メダル、2017年に金メダルを獲得した実績を持つ。

同社は今後も、高品質な製品を生産するために重要となる高度技能の伝承をねらいとし、全国溶接技術競技会をはじめ、技能五輪の全国大会や国際大会に挑戦する選手の育成に取り組んでいく、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES