NAVITIME Travel、旅行プラン連動でバッジやスタンプが自動で貯まる新機能開始…スマホ操作不要

ナビタイムジャパンは1月14日より、旅行プランニング&予約サービス「NAVITIME Travel」にて、旅の実績としてバッジやスタンプが自動で貯まる「スタンプコレクション」機能の提供を開始した。

「スタンプコレクション」は、ユーザーが作成した旅行プランや位置情報と連動し、訪れた場所や移動の実績などに応じてバッジやスタンプをアプリ内で集められる機能だ。旅行の思い出や記念に、ご当地のスタンプを集めるような感覚をスマートフォンアプリで楽しむことができる。

GPSをオンにした状態で、あらかじめ作成した旅行プランや参加中のスタンプラリー内に含まれる該当スポットを訪れると、自動でチェックインが完了する。現地でのスマホ操作が不要なため、目の前の旅行体験や景色を楽しみながら、スムーズにバッジやスタンプを集めることができる。

バッジは、旅の実績を可視化できるもので、全国47都道府県への訪問状況、訪問回数、総移動距離など、旅をすればするほど獲得できる。

スタンプは、特定のテーマに基づいたスタンプラリーに参加して、スポットを巡ることで獲得できる。「国宝五城巡り」「全国温泉地巡り」「自然・絶景巡り」「歴史・文化巡り」などのスタンプラリーを用意している。

旅の記録を視覚的に振り返り、SNSでシェアするなどして活用することで、「次はここに行ってバッジを集めたい」という新たな旅の動機づけの一助として役立てられる。

今後は、自治体や観光事業者などと連携し、ユーザーが日本各地を楽しく巡れるようなコンテンツや機能の拡充・開発に努め、さらなるサービスの向上を目指す、としている。

