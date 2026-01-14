佐賀県に新たな物流施設、「ロジスクエア鳥栖Ⅲ」着工…2027年4月竣工予定

シーアールイーは、佐賀県三養基郡基山町において物流施設「ロジスクエア鳥栖Ⅲ」を着工したと発表した。2027年4月中旬の竣工を目指す。

開発地は長崎自動車道「鳥栖」インターチェンジから約1.5kmと交通利便性に優れ、九州自動車道、長崎自動車道、大分自動車道の結節点「鳥栖」ジャンクションにも近接している。福岡都市圏を中心とした九州エリア全域をカバーする物流ネットワークを構築する拠点として高い優位性を有する。周辺は倉庫が立ち並ぶ24時間操業可能なエリアに立地している。

また、甘木鉄道甘木線「小郡駅」から約1.2km、西鉄天神大牟田線「西鉄小郡駅」から約1.3kmと通勤利便性も高く、雇用面においても優れた立地環境となっている。

施設は地上2階建て、延べ面積2万2224.86平米(6723.02坪)の物流施設として開発される。施設のマスタープランとして、北面および西面にトラックバースを配置し、大型車27台が同時に接車できる計画としている。さらに、ドライバーの負担軽減のために4台分の大型トラック待機スペースを計画するほか、通勤利便性向上のために81台分の乗用車駐車場を配置している。

倉庫部分の基本スペックとして、外壁には金属断熱サンドイッチパネルを採用し、床荷重は1.5t/平米(2.5tフォークリフト対応)、有効高さは5.5m以上、照度は平均250ルクスを確保する計画。昇降設備は、荷物用エレベーター(積載荷重3.5t)および垂直搬送機をそれぞれ2基実装する計画。テナント区画としては、2分割での入居が可能な設計としている。

さらに、将来的なオペレーションの対応として、垂直搬送機2基やドックレベラー3基の追加設置が可能な計画とするとともに、庫内空調設備設置の際の配管ルートや室外機置場・キュービクル増設スペース等の確保、事務所スペースの増床を想定した法的な対応等、入居テナントの将来ニーズにも一定の対応ができる仕様とし、多様な物流ニーズに対応し得る、機能性・汎用性を兼ね備えた基本スペックを満足しうる計画となっている。

環境対策としては、全館LED照明、人感センサー、節水型衛生器具を採用し、環境や省エネルギーに配慮した施設計画とし、BELS評価、CASBEE-建築(新築)、ZEB readyを取得予定。また、太陽光事業者にて太陽光発電システムの導入を予定しており、本物件屋根に設置する太陽光パネルにて発電した電力の供給を受けて自家消費する計画。

施設名称は「ロジスクエア鳥栖Ⅲ」、所在地は佐賀県三養基郡基山町長野、敷地面積は1万9044.61平米(5760.99坪)、主要用途は倉庫(倉庫業を営む倉庫)、構造規模は鉄骨造地上2階建て、延べ面積は2万2224.86平米(6723.02坪)(予定)。着工は2026年1月6日、竣工は2027年4月15日(予定)だ。