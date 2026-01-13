ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

自動車サイバーセキュリティ基盤の新標準「Automotive-CIS」、アウトクリプトが発表…CES 2026

自動車およびAIサイバーセキュリティソリューションを手がけるアウトクリプト（AUTOCRYPT）は、CES 2026において「Automotive-CIS(サイバーセキュリティ基盤標準)」の立ち上げを発表した。

これにより、車両サイバーセキュリティ基盤の新たなグローバルベンチマークを国際技術コミュニティに提示している。

Automotive-CISは、アウトクリプトが以前に自動車メーカー(OEM)に提供していたソフトウェアセキュリティ基盤ソリューションの高度かつ拡張版。新標準はその範囲をサプライヤーにまで広げ、開発と生産から運転と保守に至るまで、車両ソフトウェアのライフサイクル全体にわたる統合セキュリティアーキテクチャを確立している。

サイバーセキュリティ管理システム(CSMS)、ソフトウェアアップデート管理システム(SUMS)、車両セキュリティオペレーションセンター(vSOC)、脅威分析とリスク評価(TARA)などの主要機能を単一の基盤標準に統合することで、Automotive-CISは、業界がソフトウェア定義車両(SDV)とAI駆動モビリティへと移行する中で、OEMとサプライヤーにとってのコア参照モデルを提供する。

アウトクリプトの国内外のOEMおよびサプライヤーとの広範な実証実験(PoC)プロジェクトは、カスタマイズされた展開ロードマップ、専門家によるコンサルティング、サプライチェーン全体にわたる包括的な規制遵守戦略を通じて示されたグローバル車両サイバーセキュリティ標準の基盤となっている。

アウトクリプトは自動車サイバーセキュリティの大手企業。車載システム、V2X通信、プラグアンドチャージ、フリート管理のためのセキュリティソフトウェアとソリューションの開発と統合を専門としており、ソフトウェア定義車両時代における安全で信頼性の高いC-ITSエコシステムへの道を切り開いている。同社の包括的な自動車サイバーセキュリティテストサービスとプラットフォームには、受賞歴のあるアウトクリプトCSTPが含まれており、自動車OEMとサプライヤーがISO/SAE 21434、UNECE WP.29 UN R155、CRAなどの規制基準を満たすことを支援している。

《森脇稔》

