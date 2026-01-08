AI搭載コックピットや電動化技術、ビステオンが史上最大規模で展示…CES 2026

ビステオン（Visteon）は、CES 2026にインテリジェントコックピット電子機器、AIコンピューティングソリューション、先進ディスプレイ、電動化プラットフォームの包括的なポートフォリオを、史上最大規模で展示した。

同社は2つのAIコンピューティングプラットフォームを発表。1つ目は2026年に発売予定の次世代高性能コックピットドメインコントローラー「SmartCore HPC」だ。プレミアムセグメント向けの集中型コックピットアーキテクチャを対象とし、業界最高水準となる毎秒700兆回の演算性能を実現する。最大14台のカメラと複数の高速データ接続に対応し、統合サーマルマネジメントと基盤ソフトウェアを組み合わせることで、AI対応の車内体験を展開できる。

2つ目は、CES 2025で発表した「cognitoAI」を発展させた新しいAI-ADASコンピュートモジュールだ。コックピットインテリジェンスまたは運転支援アプリケーションのいずれかをサポートできる。プラグアンドプレイ方式の次世代インテリジェンス層を提供し、開発中のプログラムに対応する。フルスタックのエッジファーストアーキテクチャは、独自のマルチモーダル言語モデル、高度なメモリ、エモーティブアバターを統合し、より直感的で人間中心の体験を創出する。リアルタイム映像処理とプライバシー保護のためにデバイス上での処理を優先しつつ、拡張学習とアップデートにはクラウドを活用することで、高額なアーキテクチャ再設計を必要とせずに低遅延と堅牢なセキュリティを確保する。

ビステオンはエントリーコックピットプラットフォームも展示する。高成長車両セグメントにおいて先進的なデジタル体験を民主化するよう設計されている。今回初めて、7インチ未満のディスプレイでAndroid AutoやApple CarPlayなどのスマートフォン投影が可能になり、二輪車、三輪車、小型商用車、エントリーレベル乗用車での採用への道が開かれる。ハイパーバイザーアーキテクチャなしで安全機能とインフォテインメント機能を統合することで、ナビゲーション、接続性、ドライバー情報が基本的な期待事項となりつつある新興市場の高成長セグメントに対応する。

ディスプレイ技術では、トリプルスクリーンやピラー・トゥ・ピラー設置などの最近の製品を含む幅広いポートフォリオを展示する。アンダーパネルカメラ、ミニLED LCD、独自の曲面レンズ製造技術などが実演される。さらに、FUTURUSとのパートナーシップを通じて開発された次世代ヘッドアップディスプレイと投影技術もプレビューされる。

ビステオンは自社開発の5Gモジュールも披露する。地域の規制要件を満たしながらコストと輸入の複雑さを削減するよう設計されている。同社のテレマティクスプラットフォームは、無線アップデート、リモート診断、緊急通報サービスをサポートし、基本的な接続性からビデオストリーミングやアプリストア統合などのプレミアム体験まで拡張可能なロードマップを提供する。

電動化分野では、48V電力分配への業界シフトに対応し、400Vおよび800Vバッテリーアーキテクチャ向けソリューションを提供する。ラインナップには、窒化ガリウムベースの電力ソリューション(コンパクトなシングルステージ車載充電器、超薄型DC-DCコンバーター、リセット可能なスマートeコネクト固体リレー)に加え、バッテリー管理と高可用性電力管理、AI駆動のバッテリー予測機能を統合したePowertrainゾーンコントローラーが含まれる。

ビステオンの戦略は、主要なシリコンおよびAIプラットフォームプロバイダーとのパートナーシップ、ディスプレイの垂直統合、社内ソフトウェア開発によって実現されている。その結果、ハードウェア、ソフトウェア、ユーザー体験のシームレスな統合が、世界中の車両プログラム、市場、ブランドにわたって提供される。

ビステオンは米国ミシガン州バンビューレンタウンシップに本社を置き、17カ国でイノベーションセンターと製造施設のグローバルネットワークを運営している。