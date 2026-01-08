ACCESS Europe、高音質音楽配信Qobuzと提携…車載システムとスマートテレビに展開

ACCESS Europe GmbHは1月6日、プレミアム高音質音楽ストリーミング・ダウンロードサービス向けプラットフォームを提供するQobuzとパートナーシップを新たに締結したと発表した。

本協業により、ACCESSの車載インフォテインメントシステム「ACCESS Twine for Car」およびスマートテレビ向けアプリストア「NetRange Smart TV Portals」を通じて、世界中の数百万台もの自動車やスマートテレビ向けにQobuzのサービスを提供できるようになる。

2007年に設立されたQobuzは、多彩なジャンルの1億曲以上の独自音楽コレクションをロスレス音質のFLAC形式(最高ハイレゾ24bit/192kHz)で提供し、オーディオファンや音楽愛好家の間で確固たる地位を築いてきた。Qobuzは音楽ストリーミングサービスに加え、アーティストのインタビュー、アルバムのレビュー、プレイリストのキュレーション等、深掘りしたエディトリアルコンテンツを提供し、ユーザーがその音楽の背景を知り本格的に音楽を探求し、再発見することを可能にしている。

今回の統合により、ACCESS Europeは、車載インフォテインメントシステムやスマートテレビを通じてQobuzの新たなユーザー層を開拓し、デバイスを跨いだハイレゾ音楽ストリーミングへのシームレスなアクセスを実現する。この提携は、ホワイトレーベル型エコシステムを通じて世界中のOEMや配信事業者に卓越したエンターテインメント体験を提供するというACCESSの取り組みを裏付けるもの、としている。