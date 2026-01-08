ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ACCESS Europe、高音質音楽配信Qobuzと提携…車載システムとスマートテレビに展開

ACCESS EuropeとQobuzがパートナーシップを締結
  • ACCESS EuropeとQobuzがパートナーシップを締結

ACCESS Europe GmbHは1月6日、プレミアム高音質音楽ストリーミング・ダウンロードサービス向けプラットフォームを提供するQobuzとパートナーシップを新たに締結したと発表した。

本協業により、ACCESSの車載インフォテインメントシステム「ACCESS Twine for Car」およびスマートテレビ向けアプリストア「NetRange Smart TV Portals」を通じて、世界中の数百万台もの自動車やスマートテレビ向けにQobuzのサービスを提供できるようになる。

2007年に設立されたQobuzは、多彩なジャンルの1億曲以上の独自音楽コレクションをロスレス音質のFLAC形式(最高ハイレゾ24bit/192kHz)で提供し、オーディオファンや音楽愛好家の間で確固たる地位を築いてきた。Qobuzは音楽ストリーミングサービスに加え、アーティストのインタビュー、アルバムのレビュー、プレイリストのキュレーション等、深掘りしたエディトリアルコンテンツを提供し、ユーザーがその音楽の背景を知り本格的に音楽を探求し、再発見することを可能にしている。

今回の統合により、ACCESS Europeは、車載インフォテインメントシステムやスマートテレビを通じてQobuzの新たなユーザー層を開拓し、デバイスを跨いだハイレゾ音楽ストリーミングへのシームレスなアクセスを実現する。この提携は、ホワイトレーベル型エコシステムを通じて世界中のOEMや配信事業者に卓越したエンターテインメント体験を提供するというACCESSの取り組みを裏付けるもの、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES