ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ネッツトヨタ富山、生成AI活用の先進的複合施設型店舗を高岡市に開業へ…2027年

2027年に高岡市に開業予定の複合施設型店舗のイメージパース
  • 2027年に高岡市に開業予定の複合施設型店舗のイメージパース
  • ネッツトヨタ富山 本店（富山市新庄本町）

ネッツトヨタ富山は1月7日、2027年秋に富山県高岡市に新たな複合施設型店舗を開業する計画を発表した。

【画像全2枚】

この施設は、自動車販売・整備機能に加え、飲食店、ドッグサロン、インテリアギャラリーなどのテナント、コワーキングスペース、ドッグランを備える複合型店舗となる。建築設計は五割一分（富山市磯部町）、施工は辻建設（富山市内幸町）が担当する。

特徴の一つとして、生成AIを含む最先端のデジタル技術を活用し、従来の自動車ディーラーにはない「最良の顧客体験」提供を目指す。来店前の情報収集から契約、アフターサービスまで、個々の顧客に寄り添うサービス設計がなされている。

また、単なる購入場所に留まらず「目的地として行きたくなる場所」「地域のコミュニティ拠点」としてのにぎわい創出を狙う。ネッツトヨタ富山は2010年から自社店舗で「ネッツ富山フェスタ」を開催し、地域密着型のイベントを通じて顧客と地域の繋がりを深めてきた。新店舗でもこれらの取り組みを生かした多様な地域交流を促進する考えだ。

ネッツトヨタ富山は富山市新庄本町に本社を置き、トヨタ車の新車・中古車販売、自動車整備、損害保険代理業務など幅広い事業を手がけている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES