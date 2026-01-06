ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

小糸製作所、高精細ADBや融雪ランプなど最先端技術出展へ…CES 2026

小糸製作所は、米国子会社ノース・アメリカン・ライティング、セプトン・テクノロジーズと共同で、米国ラスベガスで1月6日（日本時間1月7日未明）に開幕するCES 2026に出展すると発表した。CESへの出展は2018年の初出展から今回で8回目となる。

小糸製作所は「光」でモビリティ社会の安全・安心に貢献してきた。CES 2026では、次世代モビリティ社会の安全・安心に向けた同社の「ライティング」「センシング」「コミュニケーション」における最先端技術を紹介する。

北米では過去10年間で夜間の歩行者死亡事故が約1.5倍に増加し、対策が求められている。この状況を受け、北米では2022年にADB（Adaptive Driving Beam）の法制化が進み、法的整備が完了したが、ADBの搭載は進展していない。ADBの普及に向け、小糸製作所は高精細をはじめ、複数のADBバリエーションを提供し、安全な交通社会へ貢献していく。

高精細ADBは、1万6000分割のLEDを個別に制御することで、従来のADB(12分割)に比べ、対向車や前走車に対するハイビームの消灯範囲を最小にし、ドライバーの夜間走行時の視界を最大化する。また、歩行者にもまぶしさを与えないよう、ハイビームを減光したり、道路標識の反射を抑えるよう、光量をきめ細かく調整するなど、より精密な配光制御を可能にする。CES2026では、来場者にドライバーと対向車の目線の両方から、その「うれしさ」を体感してもらう。

融雪ランプは北米初出展となる。寒冷地ではランプへの雪や氷の付着が視認性の低下や安全性確保における課題となっている。同社はこの課題を解決するため、ランプ表面を温めて氷雪を溶かす融雪機能を備えたリアランプをトラック向けに開発・提供している。ヘッドランプへの融雪機能の搭載拡大に向けて、車両のスタイリングを損なわない、薄型の「融雪ヘッドランプ」を新たに開発し、北米初出展する。

車載だけでなく、産機・建機・農機などのさまざまなニーズに応える小糸製作所の短・中・長距離LiDARラインナップを出展する。来場者の動きをリアルタイムで3次元・高精細に検知するデモンストレーションも実施する。

移動体検知システム「ILLUMIERE」は北米初出展となる。イルミエルは、人やクルマの「動き」を正確に把握・データ化することができ、2023年の公開以来、多くの顧客とその活用可能性について検討してきた。現在、工場内の安全支援や工程改善、広場やイベントの混雑状況や人流の把握など、さまざまなシチュエーションにおける課題解決やDX推進などへの活用が進展している。複雑な形状のエリア内での来場者検知デモンストレーションを通じて、その性能の高さを紹介する。

シグナルロードプロジェクション搭載ヘッドランプは北米初出展となる。2025年5月発売の『カローラ クロス』で日本初搭載されたシグナルロードプロジェクションを北米初出展する。ターンシグナルの点灯に合わせて路面にシェブロン(V字型のサイン)を投影・描画し、歩行者や周辺車両のドライバーなどに、いち早く自車の存在や動きを知らせる。

コミュニケーションコンセプトモックとして、リアコンビネーションランプに光によるコミュニケーション機能を搭載したコンセプトモックを出展する。光の演出でクルマの状態・ドライバーの意思(メッセージ)を周りの交通参加者へ視覚的に伝えることで、クルマと人、クルマとクルマのコミュニケーションをサポートし、次世代モビリティ社会においても安全で円滑な交通社会の実現を目指していく。

