一般非公開で30以上の先進技術、ヒョンデモービスが展示へ…CES 2026

ヒョンデモービスは、1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催されるCES 2026において、30以上のモビリティ関連技術を展示すると発表した。

今回のCESでは、同社は事前に招待した顧客のみを対象とした非公開展示形式でブースを運営する。一般来場者への訴求も重要だが、北米を中心とした主要顧客を招待することで、より実質的なビジネス機会の創出に注力する方針だ。

「Layer of Progress」をテーマに掲げ、同社の技術がどのように連携し進化するかを強調する。電子制御、電動化、シャシー安全技術といった中核分野から、グローバル顧客向けに厳選した革新技術を紹介する予定だ。すでに複数の大手自動車メーカーの購買・技術担当役員が訪問を確約しており、新技術への高い関心が示されている。

深い議論を促進するため、ラスベガスコンベンションセンターのウエストホール3階に専用会議室を展示スペースとして確保した。この設定により、訪問する経営幹部がより長く滞在し、技術を詳細に検討し、集中した環境で協業の可能性を議論できるようになる。

今回の目玉は、アップデートされたコックピット統合ソリューション「M.VICS 7.0」と、電子制御技術「X-by-Wire」だ。

M.VICSは同社の統合コックピットプラットフォームで、先進的なインフォテインメント技術を集約したもので、今回7.0へのアップグレードが施された。主な特徴として、運転情報をガラスに直接投影するホログラフィックウィンドシールドディスプレイ、垂直方向に拡張可能な18.1インチの大型ディスプレイ、美観と直感的な操作性を両立した再設計されたセンターコンソールインターフェースなどが含まれる。

X-by-Wire統合ソリューションも大きな注目を集める見込みだ。X-by-Wireは機械的な接続なしに電子的なステアリングとブレーキ制御を可能にする。両機能を単一のコントローラーに統合することで、最適化された走行性能を実現する。システムには二重の安全機能も組み込まれており、ステアリングに問題が発生した場合でも、ブレーキシステムが車両を安全に制御できる。

さらに、拡張現実ヘッドアップディスプレイ(AR-HUD)、低消費電力ディスプレイソリューション、コスト効率の高い高性能EV駆動システムなど、電子制御、電動化、シャシーシステムにわたる次世代技術も展示し、顧客にモビリティイノベーションの包括的な展望を提供する。

M.VICS 7.0に搭載されるホログラフィックウィンドシールドディスプレイ(HWD)は、全米民生技術協会(CTA)によりCES 2026イノベーション賞に選ばれた。CTAは毎年CESに先立ち、さまざまな分野で傑出した技術を表彰しており、同社は先進モビリティ部門でエンジニアリングの卓越性が評価された。

HWDは、ヒョンデモービスがドイツの光学専門企業ツァイスと共同開発している次世代ディスプレイ技術。ホログラフィックフィルムを利用してフロントウィンドシールド全体を超大型ディスプレイ面に変える世界初のシステムだ。

この技術により、ドライバーはメータークラスターやその他の操作部を見下ろす必要がなくなる。主要な運転情報がウィンドシールドに直接表示されるため、安全性と利便性が向上する。助手席側には動画やゲームなど別のコンテンツを表示でき、ドライバーからは見えないようになっている。これにより、乗員は独自のインフォテインメント体験を楽しみながら、ドライバーの注意散漫を防ぐことができる。

ヒョンデモービスは現在、主要なグローバル顧客とHWD技術を共同開発し、システムのさらなる改良と進化を図っている。同社は2029年に量産を開始し、HWDを中核的な戦略製品の一つとして位置づけることを目指している。

今後、ヒョンデモービスはグローバル受注パイプラインの拡大を継続する計画。これらの活動は、2033年までに中核部品事業におけるグローバルOEM販売の割合を40%に引き上げるという目標に沿ったものだ。