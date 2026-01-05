ゼンリンの「Map Design GALLERY」、都道府県ブローチセットや地図記号トートバッグなど地域モチーフの新商品を展開

ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ゼンリンのMap Design GALLERYは、都道府県ブローチセット、べっ甲ピンバッジ、地図記号シリーズのキャリーオントートバッグ、バンダナをオンラインストアおよび各店舗で発売した。

旅先や暮らした場所など、ゆかりのある土地のアイテムを毎日の暮らしに取り入れられる商品となっている。

都道府県ブローチセットは、メガネ産地福井県の職人が作るアクセサリーブランド「COTON」とのコラボレーション商品。メガネフレームに使われる素材を使用し、職人による手磨き仕上げが特長の高品質なMADE IN JAPAN製品だ。

全13エリアで展開され、オンラインストア限定で北海道、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県の6エリア、実店舗限定で福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の7エリアを販売する。

都道府県の形のブローチと方位磁針デザインのピンバッジがセットになっており、価格は5720円(税込)。マーブルの流れ方や色の交じり方が異なる板材から都道府県の形を切り出すため、同じものはふたつとない一期一会の商品となっている。

べっ甲ピンバッジは、長崎県の地図を刻印した伝統工芸品「長崎べっ甲」のピンバッジ。長崎市や諫早市を中心に生産されており、職人たちの経験と技で厚みや色合いなどを絶妙に調整する繊密で精巧な技法が特徴だ。

べっ甲の素材となっている海亀と、長崎県が飼育種数日本一を誇るペンギンのシルエットに、長崎県の形をゴールドで刻印した。滑らかで深みのある艶と、ひとつとして同じ模様がない自然の美しさが、小ぶりながらも存在感と気品を放つ。価格は1万4300円(税込)で、オンラインストアと実店舗「長崎空港店」「長崎スタジアムシティ店」のみで販売される。

地図記号シリーズのキャリーオントートバッグは、20種の地図記号を組み合わせてデザインした商品。ライトグレーとブラックの2色展開で、価格は3960円(税込)だ。

ライトグレーは旅行シーンを盛り上げるアクティブな雰囲気のオレンジをポイントに、ブラックはベーシックで使いやすいモノトーンでデザインされている。お土産など旅先で荷物が増えた場合にも安心のファスナー付きで、バッグ裏面はキャリーケースの持ち手に通してそのまま運べる仕様だ。折りたたみ可能で、使わない時はコンパクトに収納できるパッカブル仕様となっている。

バンダナは、都道府県別に等高線や県の花や鳥獣などをデザインした地理・地形への興味が深まる商品。第1弾として九州地方の7県と沖縄県が販売開始された。実店舗では2025年12月27日より販売開始している。

第2弾は2026年1月発売予定で北海道・東北地方、関東地方、近畿地方の21種、第3弾は2026年2月発売予定で中部地方、中国地方、四国地方の18種を展開する予定だ。

クラシックなバンダナの代名詞となっている「ペイズリー柄」の有機的なモチーフをベースに、県の花や鳥をデザインに盛り込んだ。中央部分には等高線入りの県図と各都道府県の高い山が描かれている。価格は1980円(税込)だ。

