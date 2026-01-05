次世代自動車向けテストソリューション、ローデ・シュワルツが披露へ…CES 2026

ローデ・シュワルツは、1月6日に米国ラスベガスで開幕するCES 2026において、次世代自動車技術向けの包括的なテストソリューションを展示すると発表した。

電動駆動系テストでは、インバーターとバッテリー管理システムの特性評価のための高度なツールを展示する。このソリューションは、スイッチング動作、EMI性能、電力効率について詳細な分析を可能にする。信号異常の早期検出、精密なインピーダンス測定、マルチチャンネル可視化により、ティア1サプライヤーや自動車メーカーがEV駆動系をより迅速かつ確実に最適化できる。

OpenGMSL準拠試験では、高解像度レーダー、ビデオ、センサーデータが自動運転と車載インフォテインメントに不可欠であることから、新興のOpenGMSL規格をサポートする。R&S RTPオシロスコープを使用した包括的な検証を実演する。統合されたPMAテスト、リアルタイム信号品質ツール、ジッター解析、内蔵アイマスクにより、堅牢なリンク性能を保証する。

レーダーセンサー開発の加速では、戦略的パートナーであるファイブDの超リアルなレーダーシミュレーションを紹介する。レーダーシミュレーションスイートにより、完全な環境モデルとレーダーデジタルツインを生成できる。これにより、ハードウェアプロトタイプが存在する前でも、ホスト環境におけるレーダーモジュール全体の性能をシミュレートでき、早期段階でのエラー認識と開発プロセスの加速が可能になる。

車室内検知とデジタルキーテストでは、UWBが車載の車室内検知とアクセスシステムで勢いを増していることから、R&S SMW200A信号発生器とR&S FSW26スペクトラムアナライザーを使用した高度なターゲットシミュレーションを実演する。このセットアップにより、子供の存在検知、ハンズフリーアクセス、侵入検知に使用されるUWBモジュールの現実的なテストが可能になる。

非地上系ネットワークテストでは、自動車業界が安全性、自動運転、インフォテインメントサービスのシームレスなユーザー体験を確保したいと考えており、遍在的なワイヤレス接続を提供する非地上系ネットワークの役割を探求している。チップセット、TCU、アンテナ、車両レベルでのテストは、常時接続車両の実現に重要な役割を果たし、CMX500無線通信テスターがNTNのすべての実装の正常動作を保証する完全なソリューションとなる。

緊急通報テストでは、NG eCallのようなシステムにおいて信頼性の高い接続を確保するため、重要なRF性能と最新のプロトコルスタック要件を満たすことが不可欠。この機能は欧州市場で販売されるすべての車両に義務付けられる予定だ。並行して、中国はAECS緊急通報システムに対して2027年までに義務化される見込みの新しい車載GNSS試験規格を導入している。ローデ・シュワルツは、CMX500通信テスターとR&S SMBV100Bベクトル信号発生器を組み合わせた包括的なテストセットアップにより、両方の規制枠組みをサポートする。

CES 2026では、ローデ・シュワルツのテスト・測定ソリューションを革新的な自動車アプリケーションに活用している主要テクノロジー企業とのパートナーシップも紹介される。オープンGMSLアソシエーションはRTPオシロスコープとZNBベクトルネットワークアナライザーをデバッグと適合性試験のために展示する。世界クラスの製造・先進製品設計企業であるフレックスは、車載マルチ規格ネットワークインターフェースの性能検証にMXO 3オシロスコープを使用したデモンストレーションを行う予定だ。