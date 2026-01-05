ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ブリヂストン、空港路面の異物削減でエチオピア航空と連携…使用済みタイヤの分析データ活用

  • ブリヂストンがエチオピア航空、エチオピア空港とともに、アディスアベバ・ボレ国際空港における空港路面上の異物(FOD)を削減し、航空機の安心・安全な運航を支えるために、独自の共創活動を開始

ブリヂストンは、アフリカのエチオピア航空、同グループ傘下のエチオピア空港とともに、アディスアベバ・ボレ国際空港における空港路面上の異物(FOD)を削減し、航空機の安心・安全な運航を支えるために、独自の共創活動を開始したと発表した。

ブリヂストンが航空会社および空港と連携し、この共創活動を継続的に実施するのは今回が初めてとなる。

空港におけるFOD管理は、航空機の安心・安全な運航にとって非常に重要。これまでエチオピア航空では、ボレ国際空港のFODに起因する航空機タイヤの不具合によって運航スケジュールに影響が出るなど、FODが航空オペレーション上の課題となっていた。

ブリヂストンは、航空会社から返却された使用済みタイヤを全数検査・分析する仕組みを構築し、航空会社ごとのFODデータを蓄積・保有している。今回、同社は蓄積したデータと知見を活用してボレ国際空港のFOD発生状況を分析し、エチオピア航空、エチオピア空港、およびブリヂストンによるFOD削減に向けた共創活動を提案した。

ブリヂストンは、FOD分布情報に基づくデータ解析とハザードマップの作成、効率的なFOD回収に向けた推奨、FOD影響に関する啓発活動を通じて、空港関係者による定期的なFODパトロールを継続的に支援・強化している。

これらの共創活動に継続して取り組んだ結果、FODに起因する航空機タイヤの不具合発生率が、共創活動開始前と比較して大幅に減少した。これにより、定時運航率が改善され、エチオピア航空のより安心・安全な運航に寄与するとともに、リトレッドのさらなる活用を通じて、航空オペレーションの生産性・経済価値の向上やサステナビリティへも貢献している。

今後もエチオピア航空グループとブリヂストンは、共に創造する価値を増幅していくことで、航空業界の発展と社会への貢献を果たしていく。

ブリヂストンは、航空ソリューションの拡大・強化を通じて、同社の企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」で掲げる「Extension 人とモノの移動を止めず、その革新を支えること」、「Efficiency モビリティを支え、オペレーションの生産性を最大化すること」にコミットしていく。

《森脇稔》

