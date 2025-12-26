スマート駐車場「電脳パーク」、au PAY・d払い・楽天ペイを決済手段に追加へ

DataHaxは12月26日、AI/IoTスマートパーキングシステム「電脳パーク」において、利用者の利便性向上を目的に、au PAY、d払い、楽天ペイの決済手段を追加すると発表した。

【画像全2枚】

駐車場の精算のしやすさは利用者の満足度に直結する。近年、利用者のキャッシュレス決済の嗜好が多様化しており、「普段使っている決済方法で支払える」環境整備が重要視されている。これにより、運営現場の問い合わせが減り、駐車場の回転率改善にもつながる。

今回の決済手段拡充は、電脳パークの運用品質向上を目指す機能改善の一環。具体的なサービス開始時期や対応範囲は確定し次第、改めて案内する。

追加される決済手段はau PAY、d払い、楽天ペイの三つだ。

この変更により、利用者は支払い方法の選択肢が増え、精算がよりスムーズになる。駐車場運営者は精算時の迷いや問い合わせが減少し、運用効率が向上する。また施設や土地オーナーは、運営品質の向上によって機会損失を抑え、顧客満足度の向上を期待できる。

DataHaxは機材、ソフトウェア、運用を一体的に改善し、無人運営でも安心して利用できる駐車場体験の提供を目指している。今後も利用現場の声を反映しながら、決済や管理機能、システムの安定性についてアップデートを継続する予定だ。