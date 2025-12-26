ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スマート駐車場「電脳パーク」、au PAY・d払い・楽天ペイを決済手段に追加へ

「電脳パーク」がau PAY・d払い・楽天ペイを決済手段に追加へ
  • 「電脳パーク」がau PAY・d払い・楽天ペイを決済手段に追加へ
  • AI/IoTスマートパーキングシステム「電脳パーク」

DataHaxは12月26日、AI/IoTスマートパーキングシステム「電脳パーク」において、利用者の利便性向上を目的に、au PAY、d払い、楽天ペイの決済手段を追加すると発表した。

【画像全2枚】

駐車場の精算のしやすさは利用者の満足度に直結する。近年、利用者のキャッシュレス決済の嗜好が多様化しており、「普段使っている決済方法で支払える」環境整備が重要視されている。これにより、運営現場の問い合わせが減り、駐車場の回転率改善にもつながる。

今回の決済手段拡充は、電脳パークの運用品質向上を目指す機能改善の一環。具体的なサービス開始時期や対応範囲は確定し次第、改めて案内する。

追加される決済手段はau PAY、d払い、楽天ペイの三つだ。

この変更により、利用者は支払い方法の選択肢が増え、精算がよりスムーズになる。駐車場運営者は精算時の迷いや問い合わせが減少し、運用効率が向上する。また施設や土地オーナーは、運営品質の向上によって機会損失を抑え、顧客満足度の向上を期待できる。

DataHaxは機材、ソフトウェア、運用を一体的に改善し、無人運営でも安心して利用できる駐車場体験の提供を目指している。今後も利用現場の声を反映しながら、決済や管理機能、システムの安定性についてアップデートを継続する予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES