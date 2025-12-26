ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日本ペイント、塗料のCO2排出量を算定・提供する「SUSTAINA SYSTEM」開始

日本ペイントが塗料のCO2排出量を算定・提供する「SUSTAINA SYSTEM」開始
  • 日本ペイントが塗料のCO2排出量を算定・提供する「SUSTAINA SYSTEM」開始

日本ペイントは12月25日、第三者機関SuMPO(一般社団法人サステナブル経営推進機構)の承認に基づくカーボンフットプリント(CFP)算定ルールにより、同社製品の二酸化炭素排出量を高精度で算定し情報提供するサービス「SUSTAINA SYSTEM(サスティナ システム)」を開始した。

本サービスは、環境負荷低減に取り組む企業向けに、「塗料、塗装時、塗装後」の各段階における二酸化炭素排出量を算定し情報提供することで、建設業界の脱炭素経営を支援し、カーボンニュートラルの実現に貢献する。

近年、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが進む中で、建設業界では建築物のライフサイクル全体における温室効果ガス排出量の把握および削減のニーズが高まっている。日本ペイントは上記ニーズに応え、2024年1月に屋根用遮熱塗料「サーモアイSi(対象色:クールホワイト)」にてSuMPO環境ラベルプログラム「タイプⅢ環境宣言(EPD)」を取得した際に、第三者機関SuMPOの承認に基づくCFP算定ルールを確立した。さらにこの度、確立した算定ルールをもとに本サービスを構築することで、二酸化炭素排出量の算定と情報提供を行う体制を整えた。

本サービスでは、「塗料」だけでなく「塗装時」「塗装後」の各段階で、同社製品の二酸化炭素排出量を算定することに加え、同社の従来製品との比較による削減効果の情報も提供する。本サービスにおける二酸化炭素排出量の算定は、ライフサイクルアセスメントに関する規格(ISO 14040など)に沿って策定された商品種別算定基準(PCR)に基づいているため、客観性を備えた質の高い環境情報を提供可能だ。

算定対象製品は、建築用塗料「サーモアイSi」「グランセラシリーズ」、重防食用塗料「ダンジオーラシステム」、自動車補修用塗料「nax プライムクリヤーシリーズ」。

算定対象は、塗料、塗装時、塗装後の3つの段階において二酸化炭素排出量を算定する。塗料は塗料製品自体のCFP(塗料の原材料、容器、原材料輸送などによる環境負荷から算定される)、塗装時は塗装工程内で排出される二酸化炭素量(工程数、強制乾燥時間の短縮などにより二酸化炭素排出量が低減する)、塗装後は塗装後の塗膜が影響を及ぼす二酸化炭素量(遮熱効果や塗膜ライフサイクル延長により二酸化炭素排出量が低減する)となる。

算定申込方法は、「SUSTAINA SYSTEM」ウェブサイトにアクセスし、ウェブサイト下部の「問い合わせはこちら」より、算定製品名、希望する算定内容(塗料、塗装時、塗装後のいずれか)を記載の上、申し込む。申込後、同社より「申込内容確認の連絡」が送られる。

注意事項として、本サービスは「環境負荷低減に取り組む企業様向け」で、一般の方は対象外となる。CFP算定結果の取得には、情報の取り扱いに関する誓約書の提出が必要。「申込内容確認のご連絡」から算定結果の提供まで1週間から2週間ほどかかる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本ペイント

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES