日本ペイント、塗料のCO2排出量を算定・提供する「SUSTAINA SYSTEM」開始

日本ペイントは12月25日、第三者機関SuMPO(一般社団法人サステナブル経営推進機構)の承認に基づくカーボンフットプリント(CFP)算定ルールにより、同社製品の二酸化炭素排出量を高精度で算定し情報提供するサービス「SUSTAINA SYSTEM(サスティナ システム)」を開始した。

本サービスは、環境負荷低減に取り組む企業向けに、「塗料、塗装時、塗装後」の各段階における二酸化炭素排出量を算定し情報提供することで、建設業界の脱炭素経営を支援し、カーボンニュートラルの実現に貢献する。

近年、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが進む中で、建設業界では建築物のライフサイクル全体における温室効果ガス排出量の把握および削減のニーズが高まっている。日本ペイントは上記ニーズに応え、2024年1月に屋根用遮熱塗料「サーモアイSi(対象色:クールホワイト)」にてSuMPO環境ラベルプログラム「タイプⅢ環境宣言(EPD)」を取得した際に、第三者機関SuMPOの承認に基づくCFP算定ルールを確立した。さらにこの度、確立した算定ルールをもとに本サービスを構築することで、二酸化炭素排出量の算定と情報提供を行う体制を整えた。

本サービスでは、「塗料」だけでなく「塗装時」「塗装後」の各段階で、同社製品の二酸化炭素排出量を算定することに加え、同社の従来製品との比較による削減効果の情報も提供する。本サービスにおける二酸化炭素排出量の算定は、ライフサイクルアセスメントに関する規格(ISO 14040など)に沿って策定された商品種別算定基準(PCR)に基づいているため、客観性を備えた質の高い環境情報を提供可能だ。

算定対象製品は、建築用塗料「サーモアイSi」「グランセラシリーズ」、重防食用塗料「ダンジオーラシステム」、自動車補修用塗料「nax プライムクリヤーシリーズ」。

算定対象は、塗料、塗装時、塗装後の3つの段階において二酸化炭素排出量を算定する。塗料は塗料製品自体のCFP(塗料の原材料、容器、原材料輸送などによる環境負荷から算定される)、塗装時は塗装工程内で排出される二酸化炭素量(工程数、強制乾燥時間の短縮などにより二酸化炭素排出量が低減する)、塗装後は塗装後の塗膜が影響を及ぼす二酸化炭素量(遮熱効果や塗膜ライフサイクル延長により二酸化炭素排出量が低減する)となる。

算定申込方法は、「SUSTAINA SYSTEM」ウェブサイトにアクセスし、ウェブサイト下部の「問い合わせはこちら」より、算定製品名、希望する算定内容(塗料、塗装時、塗装後のいずれか)を記載の上、申し込む。申込後、同社より「申込内容確認の連絡」が送られる。

注意事項として、本サービスは「環境負荷低減に取り組む企業様向け」で、一般の方は対象外となる。CFP算定結果の取得には、情報の取り扱いに関する誓約書の提出が必要。「申込内容確認のご連絡」から算定結果の提供まで1週間から2週間ほどかかる。