ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日本ペイントグループ、自動車用塗料など最新技術を披露へ…COATING JAPAN 2025

日本ペイント・オートモーティブコーティングスの自動車用塗装の色見本（イメージ）
  • 日本ペイント・オートモーティブコーティングスの自動車用塗装の色見本（イメージ）

日本ペイントホールディングスの日本グループ各社は、11月12日から14日まで幕張メッセで開催される「第8回 塗料・塗装設備展 COATING JAPAN」に出展すると発表した。

同展は塗料・塗装・コーティング技術の総合展で、機能性塗料から塗装設備・表面処理技術を扱うメーカーが一堂に会する。自動車・エレクトロニクスなどの工業分野をはじめ、建築・建材分野に携わる技術者も多数来場予定だ。

日本ペイントグループは、一般社団法人日本塗料工業会のブース内で、グループ各社の高機能塗料や顧客の課題解決に貢献する技術を発表する。

主な展示製品として、日本ペイント株式会社からは重防食用塗料「ダンジオーラシステム」を出展。塩害環境対応型の高遮断・さび転換塗装システムとして注目される。

日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社は、発泡断熱、耐火、超耐薬品、高耐久、絶縁、高反射など多種多様かつ高度なニーズに対応する機能性塗料を展示する。

日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社からは、自動車向け型内塗装（インモールドコーティング）技術を紹介。樹脂成形と塗装を一工程で完結し、自動車製造工程のカーボンニュートラルに寄与する技術として期待される。

このほか、日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社の表面処理剤「サーフクリーナー SD600RT」「サーフベスト ME-91」、日本ペイントマリン株式会社の船舶用塗料「アクアテラス」も展示される。アクアテラスは世界初の防汚剤フリー自己研磨型船底塗料として注目を集めている。

11月13日には会場内セミナーで2つの講演を実施。14時45分からは「防食領域の常識を覆す 塩害環境対応型 高遮断・さび転換 ダンジオーラシステム」、15時30分からは「カーボンニュートラル実現に向けた自動車用金型内塗装用塗料開発」について、同社グループの技術社員が講演する。

展示会は幕張メッセ ホール7で開催され、時間は10時から18時まで（最終日のみ17時終了）。事前登録により無料で入場できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本ペイント

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES