丸紅ロジスティクス、茨城・常総に8133坪の大型物流センター開設

丸紅ロジスティクスは12月24日、アパレル・フットウェア分野におけるビジネス特性への対応強化の一環として、茨城県常総市に「常総物流センター」を開設すると発表した。

同センターは、複数の荷主による段階的な稼働を予定しており、2026年5月には延床面積8133.52坪となる計画だ。アパレル・フットウェア業界特有の需要変動や多品種・小ロット対応、付加価値サービスへの柔軟な対応を可能とすることで、荷主のサプライチェーン高度化に貢献する。

同社は、商社系3PL事業者である強みを生かし、サプライチェーン・ソリューション・カンパニーとして社会に貢献すべく複数のコア事業を立ち上げ事業拡大に取り組んできた。

アパレル・フットウェア分野での物流課題は、物量波動が大きいビジネス特性を踏まえたフレキシビリティを重視した倉庫スペースの確保、オペレーションの見直しおよび省人化マテハンによる労働力不足の解消であると考え、これらの課題を解決するため、新たに「常総物流センター」を開設することとした。

同センターは、ワンフロアオペレーションによる庫内作業の効率化、マルチな顧客とスケーラブルな仕分け機能に特化した省人化マテハンを導入することで、労働力不足の解消に対応している。

今後、既存の顧客の段階的な移管とともに、当センターのスペースを拡張し、新規の顧客の誘致を進めていく。

同センターは、茨城県常総市むすびま12番地、11番地の「グッドマン常総2」1階A及びB区画に位置する。関東鉄道常総線「三妻駅」から徒歩14分、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)「常総IC」から車1分とアクセスも良好だ。

建屋は鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき5階建で、5層ダブルランプウェイ構造を採用している。敷地面積は6万8367.13平方メートル(2万0681.05坪)、総延床面積は15万9869.65平方メートル(4万8360.56坪)、同社延床面積は2万6887.74平方メートル(8133.52坪)となる。

開設日は2025年12月(第一期)、2026年5月(第二期)を予定している。