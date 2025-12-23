ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

郵船ロジスティクス、欧州医薬品物流のWaldenグループ買収完了…ヘルスケア事業を大幅強化

欧州物流企業Waldenグループのヘルスケア物流事業の買収手続きを完了
  • 欧州物流企業Waldenグループのヘルスケア物流事業の買収手続きを完了

郵船ロジスティクスの海外グループ会社、Yusen Logistics (Europe) B.V.は、欧州物流企業Waldenグループ傘下のMovianto International B.V.の全株式を取得したと発表した。

これにより、Eurotranspharma、Transpharma International、Walden Digitalを含むWaldenグループのヘルスケア物流事業の買収手続きを完了した。

今回買収した4事業体は、欧州12か国138拠点で高品質な医薬品・医療機器輸送サービスを提供している。本買収により、郵船ロジスティクスグループは今後も成長が見込まれるヘルスケア産業において、高度化する物流ニーズに応え高付加価値なサービス提供を目指す。

郵船ロジスティクスグループは2023年3月に発表した中期経営計画で、中核事業である物流事業を重点投資分野と位置付けている。2024年2月には英国のeコマース向け配送プラットフォーム事業会社を買収し、同年4月にはオランダの自動車部品配送会社を買収するなど、物流事業への投資を継続してきた。

この買収は郵船ロジスティクスグループの物流事業の提供サービスを一層拡大し、事業基盤を大幅に強化するもの、としている。

《森脇稔》

