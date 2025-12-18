ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

東京で新たなクルマ文化イベント、「NoWhereToGo 2026」開催へ…2026年1月12日

クルマ文化をベースとしたライフスタイルブランドのPEACHES（ピーチズ）は、2026年1月12日（月・祝）に東京・シティサーキット東京ベイで新しいカルチャーイベント「NoWhereToGo 2026」を開催する。

このイベントはクルマを中心とした新しい形のカルチャー体験を提供し、120台以上の多様な車両が展示される。展示はPEACHESが選んだ約60台の特別車両と、一般公募から選ばれた約60台で構成。ジャンルや時代を問わず多様な車が集結する予定だ。

また、特別なライトアップなどの演出も予定している。入場チケットはイベントの公式サイトで販売されており、優先入場券は5500円（税込）、一般入場券は3500円（税込）となっている。

「NoWhereToGo」はクルマを通じてファッションや音楽など多様なカルチャーが交わる場を目指しており、次世代のクルマ文化のハブとして世界の愛好家に新たな価値を提供することを目標にしている。

日本のクルマ文化は歴史と個性で世界的に注目されており、ストリートやモータースポーツ、クラシックから現代まで幅広いジャンルのコミュニティが存在する。PEACHESはこれらの多様性を国内外に発信し、異なる文化をつなぐ新たな場として本イベントを企画した。

イベントの最新情報や詳細はPEACHESの公式インスタグラムで随時発表予定だ。

PEACHESは2018年にアメリカ・LAと韓国・ソウルでスタートしたクルマ文化をベースにファッションや音楽と融合するライフスタイルブランド。東京・渋谷のギャラリースペースPeaches. Garageを拠点に日本のクルマ文化の多様性を国内外に発信している。

《森脇稔》

