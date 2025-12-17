ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

加藤製作所、110t吊りクレーン「KA-1100R」発売…環境配慮型エンジン新搭載

110ｔ吊りオールテレーンクレーン、新型「KA-1100R」
  • 110ｔ吊りオールテレーンクレーン、新型「KA-1100R」

加藤製作所は12月16日、110t吊りオールテレーンクレーン、新型「KA-1100R」の販売を開始したと発表した。

同製品は各種性能を受け継ぎながらモデルチェンジし、安全性と作業性を更に向上させている。また最新の排出ガス規制である欧州Stage Vに適合した新エンジンを搭載し、さらなる環境に配慮した製品に進化した。

環境への配慮として、最新の排出ガス規制である欧州Stage Vに適合したダイムラー製エンジンを採用。最高出力340kW、最大トルク2200Nmを発揮する。尿素SCRとDPFの一体型後処理装置を新たに採用し、DPFが粒子状物質を集積・除去することで、ススの粒子排出を大幅に低減する。また国土交通省の「低騒音型建設機械」の指定を取得している。

安全機能を強化し、側方衝突警報装置搭載により左折時の巻き込み注意喚起を標準装備とした。レーダーで左側方の自転車、歩行者等を検知し、左折により衝突の恐れがある場合に警報やランプ点灯を通じて運転手に注意喚起する。またLEDヘッドライトのオート機能を標準装備し、周囲の明るさを検知して自動点灯するため、ライトの消し忘れや点灯遅れを防止する。

6段高剛性各段ピンロックブームを採用し、最大吊上げ能力110t、最大ブーム長さ51.3m、最大作業半径48m、最大地上揚程52.2mを実現。3段SLジブは最大吊上げ能力5.6t、最大ジブ長さ20.4m、最大作業半径57.7m、最大地上揚程72.3mとなっている。

KATOが独自に開発した4軸クレーン専用キャリアには、電子制御リアステアリングシステムを搭載。走行速度に応じた操舵角制御により直線走行時の操舵角を調整し走行安定性を確保する。多彩なステアリングモード5モードにより狭い現場内の移動も容易だ。またステアリング状態を可視化できるディスプレイを装備している。

全輪フルエアーディスクブレーキを採用し、ドラムブレーキより放熱性が良くメンテナンス性も優れている。ブレーキパッド残量警報装置を装備し、ブレーキパッドの摩耗を感知してクラスタメータ内のランプ点灯により交換時期を喚起する。

広い視界とワイドキャブで快適な居住性を実現。広い室内スペースで運転席・助手席間のウォークスルーが可能だ。運転席、助手席には疲れにくいエアサスシートを採用している。仮眠用の格納式ベッドは運転席から出ることなく展開および格納が可能。エンジンメンテナンス用ハッチをキャリアキャブ内に装備し、メンテナンス性を向上させた。AUTOモードや内気・外気切替モードを装備した新型エアコンを採用している。

整備性向上として、高精度リターンフィルタエレメントを採用した。これは当社オールテレーンクレーンシリーズ初の標準装備となる。油圧回路へのダスト捕捉率の向上に加え、フィルタ寿命も大幅に延長され、従来比で約4倍の耐久性を実現している。

標準小売価格は1億1900万円より。販売目標は年間12台としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES