三菱オートリースと十六リース、エンジン車のCO2排出を実質ゼロにする「カーボンオフセット付オートリース」共同開発

三菱オートリースと十六リースは12月15日、エンジン車の走行時に発生するCO2排出量を実質ゼロにできる「カーボンオフセット付オートリース」の提供を開始したと発表した。

近年、企業において事業活動におけるCO2排出量の削減、いわゆる「脱炭素経営」への取り組みが課題となっている。特に事業活動に不可欠な車両については、電動車へのシフトが推奨されている。その一方で、業種や利用状況によっては早急な電動化が困難なケースもあり、既存のエンジン車による事業活動を継続しながらも、CO2排出量削減に貢献したいという顧客の声が多く寄せられていた。

このような顧客の課題を解決し、「エンジン車のCO2を手軽にオフセットしてカーボンニュートラル」を実現することを目的に、三菱オートリースが持つオートリース事業におけるノウハウと、十六リースが提供する地域密着型のサービスを融合させることで、幅広い顧客のニーズに応えるモビリティソリューションとして「カーボンオフセット付オートリース」を共同開発した。

「カーボンオフセット付オートリース」は、顧客が自らのCO2排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行ったうえで、それでも削減が困難な部分の排出量を別の場所で削減・吸収してオフセット(相殺)するという考え方をオートリースに適用したサービス。あらかじめ契約走行距離と車両燃費からリース期間中に発生が予測されるCO2排出量分のクレジットをリース会社が購入しオフセットに使用することで、顧客の車両が走行時に発生するCO2を実質ゼロにする。

サービスの特徴の1つ目は、多様な車両に対応し、顧客のニーズに合わせたカスタムメイドが可能な点。軽自動車からトラックまで、あらゆる車両で利用できる。また、オフセットしたいCO2排出量やオフセット比率は顧客の状況や要望に合わせてカスタムメイドできるため、顧客のニーズに合わせた脱炭素経営を支援する。

2つ目は、経理処理の簡素化と毎月一定料金でのオフセットを実現する点。オフセットするための費用は毎月のリース料に含めて請求するため、オフセットに関する予算申請や別途の支払処理が不要となる。これにより、顧客の経理業務の負担を軽減し、毎月一定料金で手軽にCO2をオフセットすることが可能になる。

3つ目は、信頼性の高いJ-クレジットを利用し、オフセットを実施する点。J-クレジット制度で認証されたクレジットを利用し、手続き完了後には無効化通知書を発行する。なお、CO2排出量のオフセットは三菱HCキャピタルが実施する。