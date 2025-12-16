半導体製造装置の輸送に特化、キャセイカーゴが「キャセイエキスパート」を展示へ…SEMICON JAPAN 2025

キャセイの航空貨物事業、キャセイカーゴは、12月17日から19日にかけて東京ビッグサイトで開催される半導体産業の国際展示会「SEMICON JAPAN 2025」に出展すると発表した。

振動や温度変化に繊細な半導体製造装置や超重量物、イレギュラーな形状などの特殊貨物用ソリューション「キャセイエキスパート」を紹介する。

「キャセイエキスパート」は、貨物の特性に応じて専門チームが輸送計画を立案し、衝撃リスクへの配慮や安全性を確保したハンドリング、発着空港でのモニタリングまで、キャセイカーゴが終始一貫して提供する特殊貨物向けソリューション。これにより、特殊な貨物も日本各地から香港を経由して世界中へ安全かつ確実に輸送することができる。

キャセイカーゴは、「WE KNOW HOW 私たちならできる」をコンセプトに掲げ、世界最大級の貨物取扱量を誇る香港国際空港をハブとして、100以上の都市へ貨物サービスを提供する最大のカーゴオペレーター。航空業界の優れた取り組みを称える「エア・トランスポート・ワールド2025」では、「カーゴ・オペレーター・オブ・ザ・イヤー」および「エコ・エアライン・オブ・ザ・イヤー」の2部門を受賞している。

キャセイカーゴが出展する「SEMICON JAPAN 2025」の詳細は以下のとおり。

なお、12月18日(木)16時00分から17時00分には、会場内で開催されるハッピーアワーにキャセイカーゴも参加する。