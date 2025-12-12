ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ紡織、初のスマート工場を米ケンタッキー州に開設

「トヨタ紡織ウエスタンケンタッキー」の開所式
  • 「トヨタ紡織ウエスタンケンタッキー」の開所式

トヨタ紡織アメリカは12月9日、ケンタッキー州ホプキンスビルに新たな製造施設「トヨタ紡織ウエスタンケンタッキー」の開所式を開催した。

同社初となる「スマート工場」で、イノベーション、持続可能性、地域経済成長における大きな前進を示すものとなる。

ケンタッキー州のアンディ・ベシア知事、トヨタ紡織アメリカの幹部、州および地元当局者が地域住民とともにこの節目を祝った。ホプキンスビルのサウスパーク開発地区内の48エーカーの敷地に建設された35万4340平方フィートの施設は先月操業を開始し、シートトラック、シートリクライナー、ギア付きモーターなどの先進的なシートフレーム機構部品を生産している。

ベシア知事は、ケンタッキー州の自動車産業への継続的な投資を称賛し、「我が州の未来はかつてないほど明るく、トヨタ紡織のような投資が成功を後押しし、ウエスタンケンタッキーの人々に素晴らしい雇用を創出している」と述べた。

トヨタ紡織アメリカの岩森俊一社長兼CEOは、「今日の開所は新しい製造施設以上のものを意味する。イノベーション、回復力、長期的成長への我々のコミットメントを反映している。同様に重要なのは、機会を創出し、共有の繁栄に貢献することに専念しているこの地域社会とのパートナーシップを強化することだ」と述べた。

ホプキンスビル施設は、トヨタ紡織の北米での存在感をさらに強化する。ケンタッキー州アーランガーに本社を置くトヨタ紡織アメリカは、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンの23拠点で1万4000人以上のチームメンバーを雇用している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ紡織

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES