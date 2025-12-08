池内自動車、愛知県初の名古屋北店を12月13日オープン…板金塗装に特化

イケウチは、12月13日に愛知県名古屋市北区に「池内自動車 名古屋北店」をオープンする。

愛知県への初進出となる同店は、全国で27店舗目の出店であり、大都市圏におけるサービスネットワークの強化を目的としている。名古屋北店は自動車の板金塗装事業に特化し、地域の顧客に質の高い安心・安全なモビリティを提供する。

オープンに先立ち、12月8日からコールセンターで先行予約を開始。イケウチは「早い・安い・丁寧」をモットーに、大都市かつ自動車保有率の高い名古屋市エリアで新拠点を構えた。

名古屋市は日常的な修理やメンテナンスの需要が高いが、修理期間の長さや高額な費用に対する顧客の不満も存在する。名古屋北店では車が使えない期間のストレスを最小限に抑え、安価で迅速かつ丁寧なサービスを地元で初めて提供する。

特徴として、自社整備工場の一貫体制により中間マージンを排除し、格安料金を実現。軽度の擦り傷やへこみは最短即日修理、それ以外も3～5日以内に完了を目指す。年間2万5000台以上の修理実績を持つ熟練職人が国産車から高級外車まで均一な仕上がりを保証する。

また、新店舗は地域採用を強化し、独自の育成プログラムでプロフェッショナルを育成。地域経済の活性化にも貢献する方針だ。

池内自動車 名古屋北店の所在地は、名古屋市北区辻本通1-49-2。営業時間は9～20時で年中無休だ。

同社は、愛知県の初進出にあたり、地域の顧客に信頼されるパートナーとなることを目指している。