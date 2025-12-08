ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

池内自動車、愛知県初の名古屋北店を12月13日オープン…板金塗装に特化

池内自動車が愛知県初の名古屋北店を12月13日オープン
  • 池内自動車が愛知県初の名古屋北店を12月13日オープン

イケウチは、12月13日に愛知県名古屋市北区に「池内自動車 名古屋北店」をオープンする。

愛知県への初進出となる同店は、全国で27店舗目の出店であり、大都市圏におけるサービスネットワークの強化を目的としている。名古屋北店は自動車の板金塗装事業に特化し、地域の顧客に質の高い安心・安全なモビリティを提供する。

オープンに先立ち、12月8日からコールセンターで先行予約を開始。イケウチは「早い・安い・丁寧」をモットーに、大都市かつ自動車保有率の高い名古屋市エリアで新拠点を構えた。

名古屋市は日常的な修理やメンテナンスの需要が高いが、修理期間の長さや高額な費用に対する顧客の不満も存在する。名古屋北店では車が使えない期間のストレスを最小限に抑え、安価で迅速かつ丁寧なサービスを地元で初めて提供する。

特徴として、自社整備工場の一貫体制により中間マージンを排除し、格安料金を実現。軽度の擦り傷やへこみは最短即日修理、それ以外も3～5日以内に完了を目指す。年間2万5000台以上の修理実績を持つ熟練職人が国産車から高級外車まで均一な仕上がりを保証する。

また、新店舗は地域採用を強化し、独自の育成プログラムでプロフェッショナルを育成。地域経済の活性化にも貢献する方針だ。

池内自動車 名古屋北店の所在地は、名古屋市北区辻本通1-49-2。営業時間は9～20時で年中無休だ。

同社は、愛知県の初進出にあたり、地域の顧客に信頼されるパートナーとなることを目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES