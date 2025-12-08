ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ロボット・AI情報メディア『ロボスタ』、法人向けサブスクを提供開始…複数名でウェビナー利用可能

2025国際ロボット展（iREX2025）
  • 2025国際ロボット展（iREX2025）
  • 2025国際ロボット展（iREX2025）
  • 2025国際ロボット展（iREX2025）
  • 2025国際ロボット展（iREX2025）
  • プレミアム法人会員
  • プレミアム法人会員
  • Series ヒューマノイド：第3回「人間の進化と未来社会 石黒浩教授が語る 人とヒューマノイドの未来」
  • Series ヒューマノイド：第1回「中国のロボット/ヒューマノイド産業の最前線 深圳から見る最新トレンドと実状」

イードが運営するロボット・AI情報の専門メディア『ロボスタ』は12月より、企業・研究機関・行政機関など複数名で利用できる新サービス「プレミアム法人会員」を開始した。ウェビナーの新シリーズ「Series ヒューマノイド」を含む全セミナーが視聴対象。

【画像全10枚】

プレミアム法人会員は、『ロボスタ』が提供する月2回のオンラインセミナー（通常料金1人1回1万5500円相当。消費税込み、以下同様）を、同一企業内の複数名が追加料金なしで視聴できる年間サブスクリプションだ。過去に開催されたセミナーの見逃し配信（アーカイブ動画）も、契約メンバー全員が視聴可能。また、請求書払い、メンバー変更、セミナー資料の社内共有（細則あり）などの運用もサポートする。

◆ロボティクス業界は転換期・成長期

すでにロボスタでは、個人向けに無料会員・プレミアム会員を提供しているが、組織として継続的に学習したい、複数名でセミナーを受講したいというニーズに対応し、人数に応じて割引される法人向けの年間プランを新設した。

近年、ヒューマノイドロボットやAI技術の発展により、ロボティクス業界は転換期を迎えている。市場規模も拡大し、総務省の『令和6年版情報通信白書』（2024年7月公表）によると、世界のロボットの市場は2028年に655億9000ドルに達すると予測される。製造分野以外でのサービス分野の伸びが著しく、人手不足対策としての需要も高いという。

また、生成AIとロボティクスの融合により、ビジネスの新たな成長機会も見込まれる。人工知能ロボット市場は、360iResearchによると、2023年の市場規模が116億5000万米ドルだったのが、2030年には695億6000万米ドルに達すると予測される。また、日経BPの「ロボット未来予測2033」によると、AIロボットの導入可能性が「ある」と回答した企業は7割に及ぶ。

2025国際ロボット展（iREX2025）2025国際ロボット展（iREX2025）

◆1人あたり5万5000円/年以下

B2B向け専門メディア『ロボスタ』は、この成長市場における企業の情報ニーズに応えるサービスを展開、このほどプレミアム法人会員の提供を開始した。

料金は会員数に応じた設定だ。5人まで27万5000円/年、10人まで49万5000円/年、30人まで132万円/年となっており、31人以上は別途見積もり。プレミアム個人会員会費が6万6000円/年のところ、5人プランだと1人あたり5万5000円/年、30人プランだと1人あたり4万4000円/年になる。

◆ヒューマノイドロボットに注目

『ロボスタ』では同じく12月より、ヒューマノイドロボットの研究開発・事業化を掘り下げるウェビナーの新シリーズ「Series ヒューマノイド」を開始した。プレミアム法人会員であれば、このシリーズを含むすべてのセミナーを追加費用なしで受講でき、アーカイブも見ることができる。組織内での知識共有や事業テーマ探索でメリットが期待できる。

このシリーズは、ヒューマノイドロボットの研究開発や社会実装を進める企業・研究機関・団体を招き、毎月1回のペースで開催されるオンラインウェビナーだ。『ロボスタ』編集長がモデレーターを務め、開発の最前線、技術的課題、将来展望などを掘り下げる。視聴者からの質問もリアルタイムで受け付け、業界関係者や研究者、エンジニアとの対話を通じて、ヒューマノイド産業の発展と関係者の交流深化をめざす。


プレミアム法人会員契約では現在、新規契約について、初年の年間利用料から3か月分を割引くキャンペーンを実施中だ。
●プレミアム法人会員の詳細はこちら
https://robotstart.info/pages/info/members.html
●プレミアム法人会員の申込みはこちら
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9AhaJR4RQEOz2cnxwSJKc2nslTItXzxNjFAk6QHr111URFpNNDlCNlNVWExOVjJEQzM5Qk9SU09NQS4u
●質問や相談、問合せはこちら
https://www.iid.co.jp/contact/robosta_contact.html

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES