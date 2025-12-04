ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

中国道の西宮名塩SA上り線、12月5日リニューアルオープンへ…とんかつ専門店「shin」新設

兵庫県八鹿豚ヒレかつ定食
  • 兵庫県八鹿豚ヒレかつ定食
  • 三田ポークのロースカツ定食
  • 国産　豚バラかつ定食
  • 「鶏SOBA座銀」本店監修ラーメン
  • 「白いカレーうどん　味味香」

朝日エアポートサービスは、中国自動車道上り線「西宮名塩サービスエリア」のショッピングコーナー、フードコート、テイクアウト、レストランを12月5日午前6時にリニューアルオープンする。テイクアウトは9時、レストランは11時からの営業となる。

今回のリニューアルでは、レストランがとんかつ専門店「shin」に生まれ変わる。より多くの客に世代を問わず楽しんでもらいたいという思いから、食材にこだわったとんかつ専門店として新たにスタートする。

レストランでは、幻の豚と呼ばれる兵庫県産「八鹿豚」を使用したヒレかつ定食1880円などを提供する。ご飯は京都八代目儀兵衛オリジナルのとんかつ専用米を使用している。八鹿豚は脂の甘みと豊かな旨味が特徴で、高品質の飼料と飼育管理により一味違う味わいとなっている。

また、三田ポークのロースカツ定食1880円も用意する。三田ポークはストレスの少ないのびのびした環境で飼育され、こだわり抜いた飼料と改良を重ねた高品質な品種が美味しさの特徴だ。このロースカツは、当店自慢の米「八代目儀兵衛とんかつ専用米」との相性が抜群だという。

フードコートでは店内の床・壁・座席をリニューアルし、より快適で明るい空間で食事を楽しめるようになる。リニューアルオープンに伴い、期間限定メニューも登場する。

「鶏SOBA座銀」本店監修ラーメン1400円を12月5日から14日までの10日間限定で1日50食限定で販売する。クリーミーで濃厚な鶏白湯スープが最大の特徴で、まるでポタージュのような口当たりとなっている。スープには鹿児島県産の桜島鶏のみを使用し、丁寧に仕込まれた濃厚な白湯ベースだ。仕上げに撹拌して泡状にすることで、舌触りが滑らかになり、全体に優しい味わいを引き出している。

「京のカレーうどん」味味香監修白いカレーうどん1400円を12月5日から25日までの11日間限定で1日50食限定で販売する。白いムースがうどん全体を覆っていて、見た目にも楽しい一品だ。白い正体は、きめ細かく泡立てられたじゃがいものムースで、クリーミーでふわっと甘い味わいが特徴となっている。ムースの下には、エスニックな香辛料が効いたスパイシーなカレー出汁が隠されており、じゃがいものムースとカレーうどんの組み合わせが絶妙だという。

ショッピングコーナーでは、MADE IN JAPANのイイモノ・スグレモノを集めた「いっぴんさん。」コーナーを新たに設置する。カンヌ国際映画祭で贈呈品に選ばれた今治タオルや、色や形など履く人のことを考えたこだわりの靴下など、目利きのバイヤーが揃えた逸品が多数並ぶ。

今治タオルでは、愛媛県今治市に本社を置くハートウェルが100周年記念として開発したタオル「100(ヒャク)」を販売する。このタオルは2025年5月18日にフランスで開催されたカンヌ国際映画祭公認の社交会「CANNES GALA」で贈呈品として提供された。ハートウェルの「100」は単なるタオルではなく、「文化をまとった作品」として、CANNES GALAの舞台にふさわしいとコメントされている。

また、「はくひとおもい」をコンセプトに、履く人のことを真剣に考えた靴下作りをしているNISHIGUCHI KUTSUSHITAの商品も取り扱う。素材はコットン、リネン、ウールなどの良質な天然素材にこだわって作られており、エジプト産のギザコットンやエコシルク、サイクルコットンなどが使われている。

リニューアルオープンに伴い、話題の新商品も販売する。長崎県平戸市で生まれたキャラメルが関西初登場となり、生キャラメルや生キャラメルを使ったプリンやジェラートなどを販売する。

アレルゲンフリースイーツ「Mutter(ムッター)」は、神戸市と西宮市に店を構え、卵・乳・小麦不使用のスイーツを販売している。「アレルギーのある人もない人も同じ皿の上で」というコンセプトを掲げ、こだわりのフィナンシェやバターサンドを販売する。

さつまいもスイーツ専門店「おさつどきっ」では、さつまいものおいしさを最大限に追求した商品や、阪急うめだ本店で人気のお菓子も数量限定でサービスエリアに初登場する。

「長崎じげもん街道」コーナーを期間限定で展開する。長崎雲仙ハムは2016年から販売を開始し、販売累計本数が17万本を突破し、売上日本一に認定された。売上日本一を記念して、長崎発のうまいものを集めた「長崎じげもん街道」のコーナーを展開する。

長崎雲仙ハムは、西宮名塩SA上り線で2016年より販売を始め、販売累計本数が17万本を突破した。雲仙ハムは長崎県雲仙市が誇る、おかずやお酒のおつまみとしても親しまれている商品だ。昔ながらの製法を守り、添加物の保存料が一切使用されていない。島原半島で育った豚肉100%で作られており、脂身と赤身のバランスが良く、肉本来の旨味・甘味をしっかりと感じられ、口の中でとろけるような美味しさがある。西宮名塩SA上り線でダントツの売上数、売上額1位の大人気商品となっている。

12月6日と7日の両日には、各日11時から17時まで店内特設コーナーでオープニングイベントを実施する。西宮名塩SA上り線で食事や買い物をしたレシートを提示すると、お子様を対象としたお菓子すくいにチャレンジできる。

この他にも、お得なクーポンが当たるガチャガチャや、お得な福袋の販売、レストランでは期間数量限定のお得なセットの販売などを予定している。12月5日から7日の3日間は、レストランで「幻の豚 八鹿豚と京都米、名塩で極上とんかつ体験」を通常価格2660円相当のところ2000円で限定10食提供する。

《森脇稔》

